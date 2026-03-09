Windows 11 : Microsoft supprime enfin ce bug pénible qui persistait depuis des mois

L’Explorateur de fichiers de Windows 11 était victime d’un bug graphique agaçant depuis plusieurs mois, un flash blanc s’affichant brièvement lors du chargement des dossiers. Microsoft vient de le corriger pour de bon dans sa dernière build Insider.

Windows 11 a subi de nombreux dysfonctionnements ces derniers mois. Fin 2025, l’Explorateur de fichiers a notamment fait des siennes chez plusieurs utilisateurs ayant adopté le mode sombre. Un flash blanc apparaissait brièvement avant que les dossiers ne s’affichent. Pour régler ce problème visuel agaçant, Microsoft avait mis au point un patch qui n’avait toutefois pas mis fin totalement au souci.

Bonne nouvelle, l’éditeur assure que le bug est désormais résolu dans la dernière buid Insider : “Suppression du flash blanc lors de l’ouverture de nouvelles fenêtres ou onglets de l’Explorateur de fichiers lorsque celui-ci était configuré pour s’ouvrir sur ‘Ce PC’. Suppression également des flashs blancs lors du redimensionnement des éléments de l’Explorateur de fichiers”, peut-on lire dans les notes de mise à jour.

L’Explorateur de fichiers de Windows 11 ne devrait plus être pollué par des flashs blancs

Retour en arrière. En novembre dernier, Microsoft avait intégré le mode sombre sur les boîtes de dialogue permettant de réaliser certaines actions comme la copie ou la suppression de fichiers. L’objectif était d’améliorer l’homogénéité graphique, ces fenêtres contextuelles s’affichant en thème clair alors que le système était configuré en mode sombre.

Cela a toutefois créé des conflits avec le mode sombre déjà mis en place dans l’Explorateur de fichiers. Des utilisateurs ont rapidement signalé l’apparition de clignotements blancs avant le chargement des fichiers et des dossiers. Microsoft était parvenu à résoudre partiellement ce bug dans les sections Accueil et Galerie.

Mais le problème d’affichage perdurait lors du redimensionnement de certains éléments ou lorsque l’Explorateur était paramétré pour s’ouvrir directement sur “Ce PC”. C’est désormais de l’histoire ancienne. Le correctif a été intégré dans la version préliminaire 26220.7961 (KB5079382) disponible sur le canal Beta pour les Insiders. Le patch devrait donc arriver logiquement chez l’ensemble des usagers de Windows 11 dans une prochaine mise à jour.

À noter que Microsoft souhaite poursuivre l’harmonisation de son OS. Selon le leaker PhantomOfEarth, la barre d’adresse et la barre de recherche de l’Explorateur de fichiers pourraient bientôt adopter des coins arrondis. Espérons que cette refonte visuelle, désactivée par défaut dans les versions préliminaires, ne provoquera pas de nouveaux bugs d’affichage quand elle sera déployée en version stable.