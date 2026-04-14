Windows 11 supprime une bride absurde vieille de 30 ans sur le FAT32

Microsoft vient de relever le plafond de formatage FAT32 de 32 Go à 2 To dans Windows 11. Une restriction arbitraire, posée un matin pluvieux de 1994, qui n’avait jamais bougé.

Windows 11 permet désormais de formater des volumes FAT32 jusqu’à 2 To via la ligne de commande, contre 32 Go auparavant.

Le 10 avril 2026, via les builds Insider 26220.8165 (Beta) et 26300.8170 (Dev), Microsoft a supprimé la limitation historique qui empêchait Windows de formater des volumes FAT32 au-delà de 32 Go. Désormais, la commande format en ligne de commande accepte des partitions FAT32 jusqu’à 2 To, soit le maximum théorique du système de fichiers en secteurs de 512 octets. Trente ans de bridage logiciel rayés d’un trait, et d’ailleurs, nous avions détaillé cette nouveauté dès son apparition dans le canal Canary en août 2024.

Une relique de Windows 95 enfin corrigée

L’anecdote vaut le détour. En mars 2024, Dave Plummer, ancien développeur Microsoft, a raconté sur X qu’il avait lui-même fixé ce plafond de 32 Go lors du portage de l’interface Windows 95 vers NT, en 1994. Le choix tenait à une estimation du “cluster slack” jugé acceptable ce jour-là. Rien de plus. Plummer a aussi conçu la boîte de dialogue de formatage, restée rigoureusement identique depuis. La contrainte n’a jamais été technique : Linux, macOS et divers outils tiers formataient sans broncher des volumes FAT32 bien plus volumineux. Windows, lui, savait parfaitement lire ces partitions, mais refusait de les créer.

Microsoft poussait alors les particuliers vers NTFS pour les disques internes, puis vers exFAT pour le stockage amovible. Stratégie cohérente, mais qui obligeait quiconque avait besoin du FAT32 (consoles, autoradios, systèmes embarqués, mises à jour de firmware sur clé USB) à recourir à des solutions de contournement.

Ce qui change, et ce qui reste

La modification ne concerne pour l’instant que la commande format dans le terminal. L’interface graphique de formatage conserve son plafond à 32 Go. Autre point : la limite de 4 Go par fichier individuel, inhérente au FAT32, demeure intacte. Pour des fichiers volumineux (vidéos, images disque), NTFS ou exFAT restent indispensables.

La fonctionnalité, déployée sur les canaux Beta et Dev, devrait atteindre la version stable de Windows 11 dans les mois à venir.

Source : Windows Insider Blog, 10 avril 2026