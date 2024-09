Windows 11 surclasse enfin Windows 10 chez les joueurs PC, un cap important franchi

La lente adoption de Windows 11 commence à porter ses fruits : le système d’exploitation de Microsoft a franchi un cap important le mois dernier, en devenant l’OS le plus utilisé sur Steam. Les joueurs PC sont enfin une majorité à employer Windows 11.

Crédit : Envato

Windows 11 arriverait-il enfin à convaincre ? Le système d’exploitation de Microsoft vient en tout cas de passer un cap symbolique dans l’étude mensuelle de Steam sur le matériel employé par ses utilisateurs. L’OS franchit enfin la barre des 50 %, dépassant pour la première fois son prédécesseur qui aura fait preuve d’une longévité remarquable. Cela signifie que les joueurs PC sont désormais une majorité a avoir adopté Windows 11.

Windows 11 est enfin l’OS le plus populaire chez les utilisateurs de Steam

La nouvelle était attendue. L’édition précédente de l’enquête Steam montrait en effet que Windows 11 était en passe de devenir l’OS le plus populaire chez les joueurs PC. Un mois plus tard, c’est maintenant fait. L’utilisation de Windows 11 est de 50,81 %, en augmentation de 3,36 % par rapport à juillet, lorsque sa part de marché s’élevait à 47,45 %. Logiquement, l’utilisation de Windows 10 baisse d’environ 3 % également pour atteindre 48,66 %. macOS et Linux quant à eux restent stables.

Crédit : Valve

Le fonctionnement de cette étude est très simple : chaque mois, le magasin de jeux vidéo en ligne demande à ses utilisateurs s’ils souhaitent participer à l’étude. Une fois leur accord obtenu, le logiciel scanne tous les composants et logiciels de leur système. C’est ainsi une source fiable pour connaître les tendances matérielles chez les joueurs PC.

Ce n’était pourtant il n’y a que trois jours qu’on vous disait que Windows 11 n’arrivait toujours pas à battre son prédécesseur. C’est en effet bien le cas sur le parc global de machines dans le monde. Le dernier-né de Microsoft souffre en effet d’exigences matérielles discriminatrices des anciennes machines, non équipées de puces TPM 2.0.

De quoi freiner son adoption chez les bourses les plus réduites. Mais pas chez les joueurs PC, connus comme étant à la pointe de l’adoption des nouveaux composants. Du moins pour ceux qui voudraient jouer à des jeux gourmands.

C’est une première pour Windows 11 depuis son lancement en 2021. Le système d’exploitation faisait alors face à la rude concurrence de Windows 10, un système d’exploitation apprécié de tous. Ce dernier, au contraire, n’avait derrière lui que les mal-aimés Windows 8 et 8.1 lors de son introduction en 2015. Le mythique Windows 7 commençait quant à lui à accuser de son âge : de quoi laisser le champ libre à 10 pour conquérir rapidement les machines des gamers.