Windows 11 : un étrange bug repéré dans l’application Paramètres

Paramètres est victime d’un bug persistant sur Windows 11, preuve que la stabilité du système est imparfaite. Celui-ci entraîne le plantage de l’application. Dans l’attente d’un correctif, on vous explique ci-dessous comment éviter de le déclencher.

© Microsoft

Ces dernières semaines, plusieurs soucis ont été détectés sur Windows 11 à l’instar du bug de la barre des tâches provoqué par la mise à jour facultative KB5037853. Un autre problème a été repéré récemment par le Redditor u/X1Kraft dans la build 22631.3737 (KB5039212) de Windows 11 23H2. Celui-ci se manifeste dans l’application Paramètres, section Personnalisation > Ecran de verrouillage.

Dans la rubrique “Etat de l’écran de verrouillage”, un menu déroulant vous permet de “choisir une application pour afficher l’état détaillé sur l’écran de verrouillage”, décrit Microsoft. Vous pouvez ainsi sélectionner Dev Home, Courrier, Calendrier ou Météo. Sauf que lorsque vous changez de manière répétée votre sélection à partir du menu déroulant, l’application Paramètres finit tout bonnement par planter, comme le montre la vidéo ci-dessous :

Windows 11 : l’application Paramètres est victime d’un bug

Nous avons d’ailleurs réussi à reproduire le bug sur notre PC exécutant la version KB5039212 de Windows 11. Après avoir changé l’application sélectionnée à plusieurs reprises, Paramètres s’est figé puis s’est fermé brusquement. Sur Reddit, un utilisateur explique que le bug existe depuis un certain temps et qu’il ne surgit pas uniquement dans la mouture stable la plus récente de l’OS.

Dans l’attente d’un correctif, il suffit simplement de pas sélectionner frénétiquement différentes applications dans le menu déroulant, une action qui est de toute manière complètement inutile. La survenue du bug pose toutefois de sérieuses questions sur la stabilité en dents de scie du système d’exploitation Windows 11.

Pour rappel, la mise à jour KB5039212 du Windows 11 (le fameux Patch Tuesday) inclut de nombreux correctifs. Quelques nouveautés sont également au rendez-vous :

Glisser-déposer du contenu dans l’Explorateur de fichiers

Gestion simplifiée de vos comptes Microsoft

Création de QR codes pour partager vos fichiers

Sauvegarder vos paramètres sonores