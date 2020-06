Windows File Recovery : récupérez les fichiers supprimés avec ce nouvel outil pour Windows 10

Crédit : Microsoft

Tous les utilisateurs PC sont déjà passés par là. Un clic malheureux et un fichier d’une extrême importance se retrouve à tout jamais supprimé de l’ordinateur. Ou alors les photos souvenir de votre disque dur externe disparaissent par erreur. Peu importe le type de données supprimées, c’est toujours quelque chose de pénible, frustrant et parfois douloureux. Microsoft le sait, et il n’a pas pour autant sorti cet outil plus tôt. D’ailleurs, il ne l’a même pas annoncé au grand public. C’est l’utilisateur Twitter « WalkingCat » qui s’est rendu compte en premier de la disponibilité de Windows File Recovery sur le Windows Store.

Windows File Recovery est très utile

Windows File Recovery n’est pas le premier outil de la sorte pour Windows 10. Des logiciels tiers existent depuis longtemps. Ils proposent des solutions gratuites et payantes plus ou moins efficaces. L’avantage de Windows File Recovery est qu’il est gratuitement distribué par Microsoft.

Pour utiliser le nouvel outil de récupération de données, il vous faut au moins la version 19041 de Windows 10. Il permet de récupérer les données supprimées sur un disque dur interne ou externe, une clé USB, une carte SD et même un SSD (limité par la commande TRIM). Tous les formats sont compatibles : JPEG, PDF, PNG, MPEG, fichiers Office, MP3, MP4, fichier ZIP, etc.

Son interface n’est pas « user-friendly »

Il faut par contre préciser que Windows File Recovery ne s’adresse pas aux utilisateurs lambda. Son interface en ligne de commande pourrait rebuter les novices. Il propose trois modes de récupération : Default, Segment et Signature. Le premier permet de récupérer des données récemment supprimées tandis que les deux autres prennent en charge les supports formatés ou corrompus.

D’ailleurs, Microsoft conseille de ne plus utiliser l’ordinateur après avoir perdu des données. « Dans le système de fichiers Windows, l’espace utilisé par un fichier supprimé est marqué comme espace libre, ce qui signifie que les données du fichier peuvent toujours exister et être récupérées. Mais toute utilisation de votre ordinateur peut créer des fichiers, qui peuvent écraser cet espace libre à tout moment », peut-on lire dans la FAQ. Il faut donc immédiatement lancer Windows File Recovery pour augmenter les chances de sauver ses données perdues.

