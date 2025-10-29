Withings U-scan Nutrio : l’analyse d’urine à domicile au service de votre alimentation, première semaine de test

Cela fait 7 ans que Withings travaille sur cette solution, aujourd’hui enfin prête. Le U-Scan Nutrio délivre une analyse objective de la qualité de votre alimentation à travers 4 marqueurs présents dans vos urines. Que disent les premiers tests ?

Des applications qui vous proposent des solutions pour améliorer votre bien être et vous fournir des indications fiables sur votre alimentation, ce n’est pas ça qui manque. Avec sa solution Withings veut apporter de l’objectivité en vous fournissant quelques indicateurs clés.

Et fait appréciable, pas besoin de rentrer manuellement tout ce que vous avez pu ingurgiter à chaque repas, un simple détour aux toilettes suffit. En effet, la solution apportée par Withings avec U-Scan Nutrio analyse dans vos urines 4 marqueurs significatifs de la qualité de votre alimentation.

Bio-acidité (ou pH urinaire)

Le pH urinaire reflète les 12 dernières heures de votre alimentation et mesure l’acidité dans vos urines. Une consommation excessive de viande rouge, de produits laitiers, de sucre et d’aliments acides comme le café associé à une hydratation insuffisante peuvent dégrader votre pH (qui ne doit pas être inférieur à 7). Avec, au final, des risques d’infections urinaires, voire même de calculs rénaux.

Cétones

Ces substances sont produites par le foie lorsque le corps utilise les graisses comme source d’énergie en raison d’un manque de glucides disponibles. Elles permettent de combler le déficit énergétique causé par l’absence de glucose.

A moins d’être dans une phase de régime, un taux de cétone anormal peut indiquer des problèmes de santé comme le diabète

HydroStatut

Cela permet d’évaluer votre niveau d’hydratation si important pour le maintien de l’énergie, la bonne santé de vos reins et une bonne digestion. En effet, boire suffisamment d’eau permet à votre corps de traiter efficacement les nutriments et les déchets.

Vitamine C

Cela reflète votre consommation de vitamines C (donc essentiellement de fruits et légumes). Le corps n’étant pas capable de les produire seul, elles viennent forcément de votre alimentation. Elles sont un élément essentiel de votre système immunitaire, de la santé de la peau et de la réparation des tissus.

L’application délivre beaucoup d’explications scientifiques pour comprendre de quoi il s’agit. Toutefois il aurait été appréciable quelles soient plus concrètes sur les bonnes pratiques alimentaires à adopter.

🔬 Un mini labo dans vos toilettes

La solution U-Scan avait largement fait parler d’elle lors de sa présentation au CES à Las Vegas en 2023. La première cartouche compatible à voir le jour a été Calci destinée au suivi du taux de calcium dans votre urine, l’objectif étant de prévenir la formation de calculs rénaux. Un sujet qui s’adresse à une population relativement ciblée : les personnes sujettes à des problèmes au niveau des reins.

Avec Nutrio la toute nouvelle cartouche compatible U-Scan, Withings vise beaucoup plus de gens. Tous ceux qui veulent suivre leur alimentation que ce soit pour améliorer leurs performances sportives ou juste optimiser leur bien-être au quotidien.

Le système se compose d’un lecteur (aux airs de coquillage) dans lequel on insère une cartouche. L’ensemble est placé dans les toilettes. Lorsque vous êtes prêt à effectuer votre analyse, il faut le signaler dans l’application afin qu’un capteur présent sur le U-Scan s’active pendant 2 minutes pour recueillir votre urine.

Cette dernière sera analysée avec plus ou moins le même principe que celui utilisé en laboratoire : des bandelettes placées au contact de l’urine réagissent en changeant de couleur. Un module optique intervient alors pour interpréter la réaction chimique qui a eu lieu.

20 minutes plus tard, vous recevez vos résultats dans l’application.

📊 U-Scan Nutrio : un premier test intéressant

La mise en route du U-Scan n’est pas compliquée et plutôt bien documentée. Un tutoriel détaillé présent dans l’application vous guide pas à pas dans l’installation de la cartouche et la mise en route de U-Scan. Dommage que l’application se soit bloquée avant l’explication finale, obligeant à redémarrer l’application.

De même, l’application affiche tous les jours « pas de collecte u-Scan aujourd’hui, la prochaine mesure est prévue pour dimanche » et cela même quand on est dimanche.

Malgré ces quelques bugs qui devraient se résoudre avec le temps, le système fonctionne parfaitement et se révèle simple à utiliser.

J’ai été à peine surprise d’apprendre que mon taux de vitamine C était un peu trop faible, mon niveau d’hydratation suffisant et ma bio-acidité un peu basse. Cela dit, le voir formalisé de cette façon est toujours intéressant et délivre des données objectives.

Il ne me reste plus qu’à adapter mon alimentation pour voir si par chance j’arrive à atteindre le sans-faute sur tous les marqueurs. Mais quelques jours d’utilisation ne suffisent pas et il faudra un peu plus de temps pour en tirer des conclusions intéressantes. Mais cela reste une bonne motivation pour surveiller son alimentation.

💰 Un prix qui peut en rebuter plus d’un

Le principal point noir de cette solution, c’est son prix. Il faut tout d’abord débourser 349,95€ pour acquérir un U-Scan avec une première cartouche Nutrio contenant 22 tests. Et il est recommandé d’effectuer au moins 2 tests par semaine ce qui signifie que vous devrez acquérir une nouvelle cartouche à 99,95€ au bout d’environ 3 mois.

Et impossible de faire durer les cartouches plus longtemps en espaçant les tests car elles se périment au bout de 3 mois. C’est donc un budget très conséquent qu’il faut prévoir si on veut s’offrir un suivi régulier.

Précisons qu’une station de recharge/lavage est également fournie. Un lavage approfondi selon une procédure décrite dans l’application devra être effectué au moins tous les 3 mois. Le reste du temps, le U-Scan reste fixé dans vos toilettes et sera extérieurement rincé avec l’eau de la chasse d’eau.

👫 Une solution multi-utilisateur pour bientôt ?

L’U-scan peut encore progresser notamment en trouvant une solution efficace pour le rendre multi-utilisateur. Si en théorie c’est possible, du côté de Withing on reconnaît que ce n’est pas conçu pour ça, du moins pas pour l’instant. Le partage (comme on peut le faire avec les balances de la marque) n’est pas possible et le U-Scan reste attaché à une seule personne.

Mais d’après Matthieu Menanteau (Directeur produit, Services et Expérience de Withings), à terme on doit pouvoir reconnaître qui fait pipi. Et oui, comme les empreintes digitales, votre jet urinaire est unique. Le système pourrait donc un jour être capable d’identifier qui est aux toilettes rien qu’au débit, à la direction du jet et autres caractéristiques sur votre façon d’uriner.

Cela fait donc partie des points que Withings continue d’explorer. De même, d’autres cartouches avec d’autres thèmes plus axés sur des pathologies précises devraient voir le jour. Une cartouche pour la détection des infections urinaires pourrait d’ailleurs être lancée l’année prochaine.