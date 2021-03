Wonder Woman : le spin-off sur les Amazones se déroulera avant et après le dernier film

Avant même la sortie de Wonder Woman 1984 en décembre dernier, sa réalisatrice Patty Jenkins a annoncé qu’elle travaillait déjà sur le script d’un nouveau film inspiré des aventures de la super-héroïne. À l’époque, elle avait expliqué que le spin-off serait consacré au peuple des Amazones au sein duquel Diana Prince a grandi. Cette semaine, l’actrice Connie Nielsen, qui incarne la reine Hyppolyta, en révèle un peu plus sur le film.

Connie Nielsen dans Wonder Woman 1984 – Crédit : Warner Bros.

Dans une interview accordée à Cinema Blend, Nielsen confirme que le spin-off sur les Amazones se déroulera après les événements de Wonder Woman 1984. Mais ce n’est pas tout.

Un prequel et une suite à Wonder Woman 1984

Le film reviendra également sur les origines des Amazones, et nous emmènera donc sur l’île de Themyscira, dont on a eu un court aperçu dans le film. L’actrice parle également d’autres périodes, en restant toutefois très mystérieuse. « Je peux vous dire que ce n’est pas seulement après ce qui se passe dans Wonder Woman. Il y a aussi d’autres choses dedans, qui sont liées à une époque antérieure. Il y a beaucoup de choses différentes vous verrez que le film est un peu centré sur les origines, mais il y a aussi d’autres périodes incluses. », explique Nielsen.

Themyscira sera donc largement consacré à ce qu’ont vécu les Amazones sur l’île pendant que Diana Prince était en train de devenir Wonder Woman. Mais l’intrigue nous conduira jusqu’à l’après 1984. « Les événements de cette histoire se déroulent après que Diana ait quitté Themyscira, l’île des Amazones, et il y a quelques rebondissements liés à ce qui va se passer entre Wonder Woman 1984 et Wonder Woman 3. », a confié Patty Jenkins.

La réalisatrice a confié qu’elle co-écrivait le script de Themyscira, mais ne sera pas derrière la caméra. Le spin-off fait néanmoins bien partie du même arc narratif que la saga débutée avec le premier Wonder Woman. L’histoire se conclura avec un quatrième film, dont la production n’a pas encore commencé.

Source : CINEMA BLEND