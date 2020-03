World of Warcraft offre 100% d’XP bonus pendant un mois aux joueurs confinés

Blizzard Entertainement veut que vous restiez à la maison et, pour ce faire, il déploie les grands moyens. Pendant un mois complet, vous pourrez profiter de 100% d’XP bonus sur World of Warcraft. Une très bonne occasion de découvrir le jeu ou de s’y replonger.

Extension Battle for Azeroth / Blizzard Entertainment

Vous êtes assurément d’ores et déjà au courant des mesures mises en place pour limiter la propagation de Covid-19 dans le monde. Outre le fait de devoir respecter la distanciation sociale, il faut également rester confiné à domicile le plus possible et ne sortir qu’en cas d’extrême nécessité. Blizzard Entertainment veut cependant s’assurer que les joueurs restent bien chez eux et a donc prévu un bonus intéressant pour les récompenser. Bon, les joueurs profitent probablement déjà de la quarantaine pour découvrir les innombrables titres de leur bibliothèque Steam achetés à l’occasion des soldes, mais jamais lancés auparavant. Et bien, Blizzard propose une offre plutôt alléchante pour vous inciter à retourner sur World of Warcraft ou à le découvrir.

Itch.io offre 36 jeux indé sur PC pour vous occuper durant le confinement

World of Warcraft : Le livre de cuisine officiel 35 € > Fnac

100% d’XP bonus pour les joueurs de Battle for Azeroth

D’après l’annonce officielle de Blizzard Entertainment, « Si vous êtes chez vous et que vous en profitez pour revenir en Azeroth ou créer un personnage supplémentaire (ou deux !), bénéficiez d’un bonus spécial pour progresser encore plus vite. Dès aujourd’hui et jusqu’au 20 avril 2020, tous les joueurs de Battle for Azeroth bénéficieront d’un bonus d’expérience intitulé « Vents de la sagesse » qui augmentera leurs gains d’expérience de 100 % ! (Cela concerne les joueurs évoluant sur Legion et l’édition découverte) ».

Si vous n’avez rien compris à ce message parce que vous n’avez jamais joué au jeu, et bien c’est le moment idéal pour vous lancer. En plus de bénéficier du bonus « Vents de la sagesse », vous avez probablement plus de temps à consacrer aux jeux vidéo durant la quarantaine.

GOG offre 27 jeux pour passer le confinement à jouer gratuitement sur son PC

Toujours plus d’XP

De plus, si vous êtes un vétéran de World of Warcraft et que vous avez déjà atteint le niveau maximal avec votre personnage principal, vous pouvez montez en niveau les autres « alts ». D’après le lexique de WoW, un alt est un personnage différent du principal généralement moins puissant et avec un équipement plus faible. Blizzard a aussi déclaré que « vous pourrez bénéficier de ce bonus d’expérience tout en utilisant vos objets d’héritage favoris. Vous serez prêts en un rien de temps pour aller affronter le Dieu très ancien N’Zoth et ses laquais au cœur de Ny’alotha, la cité en éveil ». Il est donc possible d’obtenir bien plus que le double d’expérience pendant ce mois-ci.

Source : World of Warcraft