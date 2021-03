Marvel préparerait un reboot de X-Men intitulé « Les Mutants »

Le reboot de la saga X-Men par Marvel se confirme. Le site spécialisé en scoops cinéma The Illiuminerdi révèle que les studios de Kevin Feige seraient déjà en train de plancher sur un premier film.

Les X-Men sont prêts à faire leur entrer dans le MCU – Crédit : Marvel Comics

Et ce long-métrage aurait déjà un titre : Les Mutants. Il se pourrait néanmoins que ce celui-ci ne soit que temporaire, le film étant seulement au tout début de son développement. De plus, ce titre rappelle beaucoup The New Mutants, le dernier long-métrage de la franchise qui n’a pas fait des étincelles au box-office.

C’est en tout cas une bonne nouvelle pour les fans de X-Men. Depuis le rachat de la Fox par Disney, le doute planait encore sur l’avenir de la franchise. Aucun projet X-Men n’apparaissait en effet sur le calendrier des prochaines phases du MCU. Après l’échec de Dark Phoenix, on aurait pu penser que Marvel ne soit plus vraiment intéressé par les mutants.

Finalement, les X-Men auront bien eux aussi droit à leur reboot dans le MCU. Le film viendra certainement après les deux autres franchises récupérées de la Fox. Marvel a en effet déjà officialisé le projet des Quatre Fantastiques, dans lequel Jennifer Lawrence pourrait incarner la Femme Invisible. Le projet Deadpool 3, tant teasé par Ryan Reynolds, serait lui aussi déjà sur les rails.

Des mutants bientôt introduits dans le MCU ?

Marvel a certainement déjà prévu de planter quelques graines de X-Men dans ses prochains films pour introduire les mutants dans le MCU. Cela devrait même commencer très bientôt avec la série Le Faucon et le Soldat d’Hiver. La dernière bande-annonce du nouveau show Marvel a laissé en effet entrevoir Madripoor, une ville appartenant à l’univers des X-Men.

Un élément de la franchise de la Fox a en outre déjà fait une apparition dans le MCU. Pour incarner le faux Pietro Maximoff dans WandaVision, le studio a en effet fait appel à Evan Peters, qui jouait le rôle dans la saga X-Men. Certains fans pensent que ce caméo est un premier saut de l’univers des mutants à la chronologie Marvel post-Avengers. Nous pourrions ainsi voir plusieurs mutants s’introduire lentement dans le MCU dans les prochains films et prochaines séries.

Source : The Illuminerdi