Xbox : le documentaire Power On retrace les 20 ans de la console

En vingt ans, Microsoft est passé du statut de simple éditeur de jeu vidéos à l’un des majors de la console de salon. Grâce à qui ? À la Xbox, bien sûr. La console vert et noir fête cette année son vingtième anniversaire, et parmi beaucoup d’événements en ligne, comme des paquets surprises offerts à certains joueurs de Xbox, notons la diffusion de Power On, un long documentaire en six épisodes qui retrace l’histoire mouvementée de la Xbox. Il est disponible sur la plupart des plateformes vidéos et sera diffusé sur Twitch le jeudi 16 décembre.

6 heures de documentaire avec des interviews inédites des concepteurs de consoles Xbox

Microsoft a marqué le monde du jeu vidéo en sortant sa première Xbox il y a vingt ans. Il a ensuite lancé la Xbox 360, la Xbox One, puis la Xbox Series X et la Xbox Series S. Ce succès ne s’est cependant pas établi du jour au lendemain, et beaucoup de fans savent que Microsoft a subi beaucoup de difficultés en cours de route pour sortir ses consoles et faire sa place dans le jeu vidéo.

C’est ce que la série documentaire Power On cherche à transmettre. Il s’agit de « la toute première histoire complète et authentique de la Xbox, avec des témoignages directs de l’équipe » qui a conçu et donné le jour aux différentes versions de la Xbox durant ces vingt ans.

Le documentaire Power On de Microsoft ne cache pas les déboires subis par la Xbox au fil des années

Un documentaire sur Microsoft… par Microsoft ? Si vous pensez que c’est un peu autocentré, vous avez sans doute raison. D’un autre côté, le documentaire Power On promet de ne rien cacher des faux pas de la Xbox au cours de son histoire. Comme par exemple, le « Red ring of death » (L’anneau rouge de la mort), une panne générale qui a affecté les Xbox et les Xbox 360, qui se matérialisait par un anneau rouge autour du bouton d’allumage. En signe d’autodérision, un poster du Red ring of death est d’ailleurs en vente sur le site de Microsoft. Ou encore la tentative désastreuse de Microsoft d’acquérir Nintendo en l’an 2000.

Vous pouvez visionner les six épisodes du documentaire Power On de Microsoft sur l’histoire de la Xbox dès maintenant. Ils sont disponibles sur Redbox, YouTube, IMDbTV et, bien entendu, Microsoft Movies & TV. Chaque épisode dure 40 minutes environ, donc comptez quatre heures pour tout regarder. Microsoft va également diffuser Power On sur le compte Twitch de la Xbox jeudi 16 décembre.

En complément du documentaire, vous pouvez également retrouver sur le site Xbox Wire une rétrospective complète de la Xbox avec des commentaires inédits de développeurs, ainsi qu’un « Musée Xbox ».

