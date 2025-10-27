Xiaomi fait chuter le prix de ses 15T et 15T Pro : jusqu’à 350 € d’économie et des bonus à la clé !

Les Xiaomi 15T et 15T Pro profitent en ce moment de réductions exceptionnelles allant jusqu’à 350 €. Une réduction cumulable avec un bonus reprise de 100 € et des cadeaux exclusifs. Une belle opportunité pour s’offrir un smartphone haut de gamme à prix plus doux.

Le constructeur chinois Xiaomi propose en ce moment des conditions particulièrement avantageuses sur ses deux modèles phares. Entre prix en baisse, accessoires offerts et services premium gratuits (Spotify, YouTube et Google AI Pro), la série 15T coche toutes les cases du bon plan tech réussi.

Côté design comme côté performances, ces smartphones incarnent le savoir-faire de Xiaomi. Puces Snapdragon dernière génération, écrans AMOLED 120 Hz et charge ultra-rapide : la 15T Series combine puissance, fluidité et autonomie, le tout à un tarif nettement plus accessible qu’à son lancement.

Xiaomi 15T Pro à 553 € au lieu de 903 €

Véritable modèle phare de la marque, le Xiaomi 15T Pro embarque le Snapdragon 8 Gen 3, une puce de pointe gravée en 4 nm, associée à 12 Go de RAM et 512 Go de stockage. Son écran AMOLED 1,5K à 120 Hz assure une fluidité et une précision d’affichage impeccables, tandis que son triple module photo 50 MP vous assure des clichés détaillés en toutes circonstances.

Côté autonomie, la charge rapide 120 W HyperCharge permet de récupérer une journée d’énergie en quelques minutes. Avec les offres en cours, le Xiaomi 15T Pro descend à 553 € au lieu de 903 €, bonus et coupons inclus. Les acheteurs peuvent aussi profiter d’un cadeau au choix (imprimante photo, enceinte Bluetooth ou machine à expresso) ainsi que d’essais gratuits à Spotify Premium, Google AI Pro et YouTube Premium.

Xiaomi 15T à 493 € au lieu de 703 €

Le Xiaomi 15T, quant à lui, mise sur un rapport qualité/prix redoutable. Sous son châssis se cache le Snapdragon 8s Gen 3 épaulé par une batterie compatible charge rapide 67 W et un écran AMOLED 120 Hz. Il offre ainsi une expérience fluide et réactive.

Grâce aux offres cumulables, le Xiaomi 15T est disponible à partir de 493 € (contre 703 € en prix de lancement). Il bénéficie des mêmes bonus que son grand frère : 100 € de reprise, coupons de réduction pour les nouveaux utilisateurs et services premium offerts pendant plusieurs mois. Un tarif particulièrement compétitif pour un smartphone complet, endurant et bien équipé.

Des avantages sur toute la série

Au-delà des modèles 15T et 15T Pro, Xiaomi étend ses réductions à l’ensemble de la gamme avec des configurations variées (12 + 256 Go ou 12 + 512 Go). Entre les bonus cumulables, les cadeaux au choix et les abonnements gratuits, la campagne actuelle figure parmi les plus avantageuses du moment pour s’équiper d’un smartphone premium sans exploser son budget.

