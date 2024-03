Xiaomi Redmi Note 12 : changez vite votre smartphone pour moins de 200 €

C’est actuellement chez Red by SFR, que le smartphone Xiaomi Redmi Note 12 voit son prix chuter pour passer à seulement 199 € au lieu de 299 €.

Si le successeur du Xiaomi Redmi Note 12 est désormais sur le marché, cela ne l’empêche pas d’être toujours un smartphone performant et amplement suffisant pour répondre à vos besoins du quotidien. Actuellement, chez la boutique Red by SFR, le Xiaomi Redmi Note 12 voit son prix chuter à 199 € au lieu de 299 €.

Le Xiaomi Redmi Note 12 est à moins de 200 € actuellement

Si vous avez besoin de changer votre smartphone mais que vous avez un budget assez limité, voici une excellente affaire à ne pas rater. Toutefois, avant de passer à l’étape suivante, voici plus de caractéristiques techniques à connaître sur ce modèle avant de passer à l’étape suivante.

Ce smartphone de Xiaomi est équipé d’un écran AMOLED de 6,67 pouces offrant un taux de rafraîchissement de 120Hz, une luminosité allant jusqu’à 1200 nits et une large gamme de couleurs DCI-P3. A l’intérieur, c’est la puce Snapdragon 4 Gen 1 accompagnée de 4 Go de mémoire vive soit une configuration tout à fait correcte pour faire tourner le smartphone tous les jours et vous permettre d’accéder à toutes vos applications.

Si le smartphone est performant, vous ne serez pas ébloui concernant le design même s’il reste agréable grâce à des bords fins. Cependant, il est intéressant de prendre en compte que le smartphone est certifié IP53, le rendant résistant aux éclaboussures d’eau mais bien évidemment dans la limite du raisonnable.

Du côté de l’autonomie, sa batterie de 5000 mAh vous permettra de tenir toute votre journée même si il faudra penser assez vite à la recharge. Il faut savoir qu’en seulement 30 minutes vous pourrez récupérer l’équivalent de la moitié de la batterie.

