Xiaomi SU7 Ultra : combien d’or dans ses badges ? La marque répond aux voleurs

Décidément la nouvelle berline sportive de Xiaomi, la SU7 Ultra, déchaine les passions. A son arrivée sur le marché le 27 février dernier, elle enregistrait 10 000 commandes en 2 heures seulement et quelques jours après on le retrouvait sur des plates-formes de vente 25% plus cher. Une offre alimentée par les scalpers qui ont anticipé l’engouement provoqué par la Xiaomi SU7 Ultra.

A présent ce sont les badges qui sont visés. Il faut dire que ces emblèmes fixés sur la carrosserie pour afficher la marque contiennent de l’or 24 carats. Cette initiative de la marque réservée aux premiers acheteurs a de quoi attiser la convoitise. Et il n’aura pas fallu attendre longtemps pour qu’un badge volé apparaisse sur des plates-formes de revente pour 200 dollars.

Un internaute a d’ailleurs posté en ligne la photo d’une Xiaomi SU7 Ultra dont le badge était visiblement manquant et qu’on peut supposer volé.

Une Xiaomi SU7 Ultra sans son badge photographié par un internaute chinois.

Le patron de Xiaomi donne des précisions sur la quantité d’or réellement incluse

Cet événement a de quoi inquiéter les propriétaires de SU7 qui craignent d’être victimes à leur tour d’un vol de badge. Pour les rassurer, le PDG de Xiaomi, Lei Jun, a d’ailleurs pris la peine de s’exprimer sur Weibo (le twitter chinois) pour préciser que : « L’or sur le badge n’est qu’une fine couche. Que personne n’ait l’idée de le voler, ce n’est pas la peine d’enfreindre la loi pour cette quantité d’or. »

Pour en avoir le cœur net, un influenceur automobile a même pris l’initiative d’envoyer un badge à un orfèvre pour qu’il en extraie l’or. Bilan des opérations, le badge contient 0,3 gramme d’or soit au cours actuel de l’or 29 dollars environ.

Il est donc clair qu’acheter 200 dollars quelque chose qui en vaut 29 n’est pas la meilleure opération de l’année.

Mais l’engouement autour de cette voiture peut donner une valeur particulière à ces badges loin des considérations économiques rationnelles.

Tant pas ses performances que son prix attractif comparé aux prestations, la SU7 pourrait bien occuper la place enviée autrefois réservée à Tesla dont les propriétaires aujourd’hui sont en train d’enlever les badges en signe de désaccord avec le comportement de leur propriétaire Elon Musk.