Claude prend désormais en charge vos applications du quotidien

Anthropic permet désormais de connecter vos applications du quotidien à Claude. Uber Eats, TripAdvisor, Spotify… Découvrez les services que vous pouvez invoquer directement dans vos conversations avec le chatbot.

© Anthropic

Depuis juillet 2025, Claude vous permet de connecter des applications. Alors que les services éligibles étaient surtout destinés à un usage professionnel, le chatbot d’Anthropic vient d’élargir sa liste aux outils du quotidien. “Dès aujourd’hui, Claude se connecte à AllTrails, Audible, Booking.com, Instacart, Intuit Credit Karma, Intuit TurboTax, Resy, Spotify, StubHub, Taskrabbit, Thumbtack, TripAdvisor, Uber, Uber Eats et Viator, et d’autres services seront bientôt ajoutés”, indique l’entreprise dans un billet de blog.

Plutôt que d’avoir à jongler entre différentes applications pour accomplir une tâche, vous pouvez désormais la réaliser directement sur Claude. Imaginez que vous vouliez organiser une escapade ce week-end. Vous pouvez demander au chatbot de trouver des sentiers de randonnée sur AllTrails, de réserver un hôtel sur Booking et de commander un Uber pour l’aéroport, le tout sans quitter la conversation.

Comment connecter Uber, Booking, Spotify et les autres apps éligibles à Claude ?

Pour rappel, les connecteurs d’applications sont également disponibles pour les utilisateurs gratuits. Voici comment procéder pour associer l’agent conversationnel avec une app :

Ouvrez Claude .

. Cliquez sur le + dans le champ de saisie.

dans le champ de saisie. Cliquez sur Connecteurs > Ajouter un connecteur .

. Choisissez l’app que vous souhaitez connecter.

Donnez les permissions nécessaires à Claude.

Anthropic a également revu l’affichage des connecteurs au sein des conversations. Le chatbot est désormais capable de proposer automatiquement l’application la plus pertinente selon l’action envisagée. Ces suggestions s’appuient sur vos préférences, le contexte de la discussion et l’historique des échanges. “Si plusieurs applications connectées peuvent répondre à votre question, Claude les affichera toutes et vous laissera choisir”, précise l’entreprise.

Cette dernière précise que vos données issues de l’app ne seront pas utilisées pour entraîner ses modèles. L’application, que vous pouvez déconnecter à tout moment, n’aura pas accès à vos autres échanges avec Claude. Par ailleurs, vous gardez évidemment le contrôle : avant de réserver ou d’acheter quelque chose, Claude vous demandera forcément votre aval.