Xiaomi : vous pouvez mesurer votre rythme cardiaque avec la caméra du smartphone

Avec la version 2.7.4, l’application dispose désormais d’une nouvelle fonction de surveillance du rythme cardiaque. Il vous suffit d’utiliser la caméra de votre smartphone.

Crédit : Mi Note 10 – Zana Latif / Unsplash

Cette application offre un certain nombre de fonctionnalités telles que le suivi des pas, le suivi de la course à pied, du vélo et la montée des escaliers. Elle comprend également la surveillance du sommeil par le biais des mouvements et des ronflements de l’utilisateur, ainsi que le suivi du cycle menstruel.

Maintenant, avec l’arrivée de MIUI 12 sur les smartphones Xiaomi les plus récents, la marque chinoise ajoute de nombreuses fonctionnalités comme les gestes à l’arrière du téléphone comme sur iOS 14 et les Pixel. Les utilisateurs ont également accès à un mode d’astrophotographie similaire à celui des téléphones Pixel de Google, ainsi qu’à un mode AI Shutter, qui est un moyen de sélectionner le « meilleur moment » lorsque le bouton de l’obturateur est enfoncé pour ne pas rater vos photos.

La nouvelle fonctionnalité qui permet de surveiller votre rythme cardiaque est très simple à utiliser. Celle-ci est disponible dans l’application Mi Health, à ne pas confondre avec l’application Mi Fit, qui est destinée aux montres connectées. Pour l’utiliser, vous devrez entièrement couvrir l’appareil photo du téléphone et le flash avec votre doigt. Le flash est utilisé pour éclairer votre doigt et l’appareil photo permet de mesurer votre rythme cardiaque.

Le résultat n’est pas aussi précis qu’avec des montres connectées

Le résultat donné par un capteur photo ne pourra jamais être aussi précis que celui d’un capteur dédié d’une montre connectée. C’est pourquoi il vaut mieux se diriger vers des smartwatches ou des montres connectés pour les sportifs si vous voulez obtenir des résultats moins approximatifs.

Source : XDA Developers