Xiaomi : MIUI 12 ajoute les gestes à l’arrière du téléphone comme sur iOS 14 et les Pixel

En début d’année, il a été découvert que Google travaillait sur un nouveau geste de tapotement pour les téléphones Pixel dans la bêta d’Android 11. Plus récemment, Apple a déployé la même fonctionnalité pour les iPhones participant à la bêta d’iOS 14. Ces gestes permettent d’assigner des tâches à un double ou triple tapotement à l’arrière de l’appareil. Cela permet d’allumer la lampe de poche, afficher les notifications, prendre une capture d’écran, ouvrir l’assistant Google, etc.

Au cœur du code bêta de MIUI 12, XDA-Developers a pu découvrir une fonction de gestes à l’arrière du téléphone comme ses concurrents. Mais l’implémentation de Xiaomi va plus loin.

Crédit : Xiaomi

Depuis que Xiaomi a annoncé le MIUI 12, la société n’a pas cessé d’envoyer des versions bêta hebdomadaires aux appareils pris en charge en Chine. Ces versions contiennent de nouvelles fonctionnalités, qui font ensuite leur chemin vers les versions stable après les retours des utilisateurs.

Ce n’est pas la première fonction pour laquelle Xiaomi s’inspire de la concurrence. En effet, XDA-Developers avait par exemple découvert un nouveau mode d’astrophotographie similaire à celui de Google. Ce n’est pas la seule fonction photo qui serait prise aux Pixel. Le mode Top Shot, qui permet de choisir la meilleure photo parmi une série de photo, ferait aussi son apparition dans MIUI 12. Ils avaient également découvert l’existence de deux nouveaux smartphones équipés d’un capteur 108 MP, les Gauguin et Gaugin Pro.

Que permet la fonctionnalité ?

L’option « Back Tap » apparaît dans les « Raccourcis des boutons » dans les paramètres MIUI. Elle permet aux utilisateurs de personnaliser une action pour un double ou un triple appui à l’arrière du téléphone. À l’heure actuelle, les options disponibles sont assez limitées. Selon les captures d’écran partagées par les développeurs XDA, MIUI 12 offre actuellement des options telles que « allumer la torche », « afficher les notifications », « lancer la caméra », « éteindre l’écran », « ouvrir le multi-tâche », « ouvrir le menu ». Xiaomi va plus loin en proposant une option qui permet d’afficher toutes les informations liées à des erreurs. Il faut espérer que lorsque Xiaomi lancera cette fonctionnalité pour tous. Elle permettra d’offrir plus de possibilités et plus d’actions.

