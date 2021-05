Y a-t-il quelque chose au-delà de l’univers ?

Alors que l’univers est en perpétuelle expansion, il est légitime de se demander si les scientifiques ont des hypothèses sur ce qui se trouve au-delà.

Univers – Crédit : Greg Rakozy / Unsplash

Les galaxies s’étendent aussi loin que nous pouvons les détecter… sans aucun signe de diminution. Rien ne prouve que l’univers ait une limite. La partie de l’univers que nous pouvons observer depuis la Terre est remplie plus ou moins uniformément de galaxies qui s’étendent dans toutes les directions.

Pour l’instant, nous sommes capables d’en observer à plus de 10 milliards d’années-lumière, soit environ 6 milliards de milliards de kilomètres. Nous savons que les galaxies doivent s’étendre bien plus loin que ce que nous pouvons voir, mais nous ne savons pas si l’univers est infini ou non. Les astronomes ont déterminé l’âge de l’Univers, environ 14 milliards d’années, en analysant la plus ancienne lumière observable.

Quelles sont les limites de l’univers ?

Si l’on considère que l’univers contient toutes les choses que nous connaissons, celui-ci est infini et n’a pas de limites. Depuis sa création, le cosmos n’a cessé de croître à un rythme toujours plus rapide. Les cosmologistes estiment que les plus anciens photons que nous pouvons observer ont parcouru une distance de 45 à 47 milliards d’années-lumière depuis le Big Bang. Cela signifie que notre univers théoriquement observable est large de quelque 93 milliards d’années-lumière. Récemment, des scientifiques ont réussi à capter un signal radio provenant du fin fond de l’univers.

Plusieurs théories tentent d’expliquer ce qui pourrait se trouver au-delà de notre univers, à commencer par celle des multivers. En dehors des limites de notre univers se trouve peut-être un « super » univers. Il s’agirait d’un espace qui s’étend à l’infini dans ce que notre petit univers peut s’étendre à l’infini. À des centaines de milliards d’années-lumière de nous se trouvent peut-être d’autres univers semblables au nôtre.

D’autres scientifiques pensent que nous créons de l’espace à mesure que notre univers s’étend. En effet, en dehors de cette expansion se trouverait un univers spatio-temporel de dimension supérieure dans lequel notre univers se déploie.

Il faudra sans doute aux scientifiques plusieurs dizaines ou centaines d’années pour découvrir ce qui se cache au-delà des limites de l’univers. En attendant, nous pouvons toujours spéculer sur l’avenir de notre propre univers.

Source : space