Yakuza Like a Dragon : une adaptation en série annoncée sur Prime Video

Amazon Prime Video et Ryû ga Gotoku Studio annoncent l’arrivée d’une série Yakuza. On connaît déjà le nom de l’acteur qui incarnera Kazuma Kiryu ainsi que le nombre d’épisodes de l’adaptation du premier jeu de la saga.

© SEGA

La saga Yakuza commence réellement à gagner en popularité en Occident alors qu’elle est longtemps restée réservée au public japonais. Grâce au remake du premier épisode Yakuza Kiwami, les joueurs français ont pu découvrir la genèse de l’histoire de Kazuma Kiryu et ont même le droit à un sous-titrage dans la langue de Molière depuis Yakuza : Like a Dragon.

Voici une nouvelle preuve que la licence de SEGA est passée dans une autre dimension et elle devrait ravir les fans : Amazon Prime Video et le studio Ryû ga Gotoku viennent d’annoncer qu’une série adaptée de Yakuza : Like A Dragon sortirait dans quelques mois.

Une série adaptée du jeu vidéo Yakuza arrive sur Amazon Prime Video

L’annonce est tombée en pleine nuit, très exactement à 5 heures et une minute du matin en France : l’adaptation Yakuza : Like a Dragon arrive le 24 octobre prochain sur Amazon Prime Video. Même si la série porte le nom du septième épisode de la licence de SEGA, elle raconterait bien l’histoire du premier Yakuza.

Les fans ne retrouveront donc pas Ichiban Kasuga mais Kazuma Kiryu en tant que personnage principal. D’après Variety, l’acteur japonais Takeuchi Ryoma, connu principalement pour son rôle dans les films Kamen Rider, incarnera le yakuza très habile au combat.

La série dirigée par Take Masaharu et Takimoto Kengo compterait six épisodes publiés en deux salves le 24 octobre et le 1ᵉʳ novembre. On imagine qu’ils dureront une bonne heure afin de retranscrire le scénario particulièrement dense du premier Yakuza.

Make the choice to take the next step. Like a Dragon: Yakuza comes to Prime Video October 24. pic.twitter.com/Pn2gKQzqlK — RGG Studio | Like a Dragon & Yakuza Series (@RGGStudio) June 4, 2024

Le jeu raconte l’histoire de Kazuma Kiryu, un ex-yakuza du clan Tojo qui retrouve sa liberté après dix années passées en prison à cause d’un crime qu’il n’a pas commis. Une fois de retour dans son quartier de Kamurochō (inspiré d’un vrai quartier du Japon, Kabukichō), il apprend qu’un pactole de dix millions de yens a été dérobé au clan, tandis que son amie d’enfance, Yumi, est introuvable.

Si vous aimez les jeux en monde ouvert et que vous attendez impatiemment GTA 6, n’hésitez pas à vous lancer dans Yakuza Kiwami. Même si les jeux de Ryû ga Gotoku Studio offrent moins de liberté que ceux de Rockstar (pas de véhicules, zones moins étendues…), ils se distinguent par leur contenu pléthorique.

Après le succès de l’adaptation de Fallout sortie en avril, Amazon Prime Video fera-t-il un nouveau carton avec celle de Yakuza ?