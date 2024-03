Dragon Ball Sparking Zero : une grosse présentation de gameplay annoncée, voici où la suivre

Bandai Namco annonce qu’une présentation de gameplay de Dragon Ball Sparking Zero se tiendra ce mercredi. Les joueurs devraient découvrir plusieurs personnages du roster à l’œuvre et, pourquoi pas, une date de sortie.

© Bandai Namco

Les fans commencent enfin à en apprendre un peu plus sur le jeu de combat Dragon Ball Sparking Zero. Le nouvel épisode de la série Budokai Tenkaichi dévoile petit à petit son roster de personnages composés au total de plus de 160 combattants issus de toute la saga.

Malgré les bandes-annonces dévoilées par Bandai Namco et l’annonce de la probable absence de coop local dans Dragon Ball Sparking Zero, la communauté attend toujours de le découvrir en profondeur. Heureusement, un « Gameplay Showcase » arrive ce mercredi pour livrer aux fans un long aperçu du jeu.

Un événement dédié à Dragon Ball Sparking Zero à voir ce mercredi 20 mars

Ce mercredi 20 mars à 15h heure française, les fans de Dragon Ball et les amateurs de jeux de combat (et ceux qui cochent les deux cases) devront se rendre sur la chaîne YouTube officielle de Bandai Namco pour suivre la conférence dédiée à Dragon Ball Sparking Zero. « La salle du Temps » est ouverte, indique la compagnie japonaise.

Notez que selon Gematsu, l’événement du 20 mars durera très exactement 12 minutes et 47 secondes. Les joueurs peuvent s’attendre à voir en action plusieurs des personnages du roster annoncés dans le V Jump, ainsi que des annonces de nouveaux combattants.

Bandai Namco devrait aussi dévoiler quelques-uns des modes de jeu de Dragon Ball Sparking Zero au-delà du classique 1v1 en ligne. On sait déjà que soft comptera un mode histoire décrit comme particulièrement complet.

À lire > Dragon Ball Sparking Zero aura un roster titanesque de plus de 160 personnages

Bien sûr, une autre information essentielle est attendue, à savoir la date de sortie de Dragon Ball Sparking Zero. Pour l’heure, impossible de savoir si le jeu de combat sortira sur PC et consoles dès cette année ou en 2025.

Il s’agit d’une première opportunité pour la communauté de se rassembler après la disparition d’Akira Toriyama, le créateur du manga Dragon Ball. Notez que la démo de Sand Land, jeu vidéo adapté d’une autre de ses œuvres, est disponible dès maintenant sur PC, PlayStation et Xbox.