YouTube : cette fonction disparaît si vous n’êtes pas connecté à votre compte Google

Lorsque vous tentez d’accéder à YouTube sans être connecté à votre compte Google, la page d’accueil n’affiche désormais plus de recommandations. Un écran noir se déploie à la place des vidéos habituellement recommandées.

Plusieurs changements sont survenus récemment sur la plateforme au logo rouge. Le mode picture-in-picture, fonctionnalité phare de YouTube Premium, commence notamment à s’inviter chez les personnes dénuées d’abonnement. Ce qui nous intéresse aujourd’hui concerne toutefois spécifiquement les vidéos YouTube recommandées sur la page d’accueil. Celles-ci ne s’affichent plus si vous tentez d’accéder au service sans être connecté à votre compte Google.

Cette nouveauté a été mise au jour par plusieurs internautes attentifs. Et son déploiement est visiblement généralisé. Lors de notre test, nous avons également été confrontés à un écran noir en tentant d’accéder à YouTube sans être connecté (ou en mode incognito). “Faites des recherches pour commencer. Commencez à regarder des vidéos pour nous aider à vous proposer une sélection qui vous plaira”, indique simplement la plateforme :

© Tom’s Guide

YouTube vous incite à rester connecté à votre compte Google

Cette mesure vise probablement à inciter les internautes à rester connecté à leur compte Google lorsqu’ils consultent YouTube. Pour beaucoup d’utilisateurs, la page d’accueil en mode hors connexion n’avait de toute manière aucune utilité véritable. “Je trouve formidable de ne pas voir de recommandations basées sur le pays dans lequel je vis et qui, dans 98 % des cas, ne correspondent pas à ce que je souhaite”, pointe un usager.

“La plupart du contenu suggéré sur la page d’accueil dans une fenêtre privée était de toute façon de la foutaise. Je ferais mieux de simplement rechercher quelque chose d’intéressant (ou mieux encore, une chaîne que j’aime) plutôt que de cliquer sur des bêtises sur la page d’accueil”, renchérit un autre utilisateur.

Licence Gratuite Télécharger YouTube Playstore : (154551430 votes) Appstore : (3388112 votes) Video, Internet

Développeur Google Inc. Télécharger YouTube

Pour rappel, YouTube avait déjà annoncé un changement similaire. Si vous avez désactivé votre historique de visionnage et que ce dernier est vide, aucune recommandation n’apparaîtra sur la page d’accueil. Cette dernière sera seulement composée de la barre de recherche et des boutons Shorts, Abonnements et Bibliothèque.

Introduit l’été dernier, ce changement est désormais effectif chez l’ensemble des usagers. Il permet de “simplifier l’expérience des utilisateurs qui préfèrent rechercher plutôt que de parcourir les recommandations”, explique Google.