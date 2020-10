Zeiss ZX1 : l’APN sous Android est enfin disponible au prix de 6000 dollars

Selon DPReview, B&H Photo a envoyé des e-mails pour annoncer sa sortie prochaine et les personnes intéressées désormais la commander en avance pour 6 000 dollars.

Zeiss ZX1 – Crédit : ZEISS Camera Lenses / YouTube

Le premier APN de Zeiss a été à l’origine présenté en septembre 2018, mais depuis, Zeiss n’avait plus communiqué à son sujet. Il était initialement prévu qu’il soit disponible au début de l’année 2019.

Il s’appuie sur un capteur de 37.4 Mpx et un objectif fixe de 35 mm f/2.0, 255 zones d’autofocus, ainsi que d’un viseur électronique OLED. Le capteur permet de capturer des images avec une plage de sensibilité de 80-51200 ISO. L’appareil photo peut filmer jusqu’en 4K 30 FPS et jusqu’en Full HD 60 FPS.

Des fonctionnalités intégrées intéressantes

L’appareil photo compact est doté d’un écran tactile de 4,3 pouces 1280 x 720 et fonctionne avec une variante d’Android. L’APN dispose même d’une version intégrée d’Adobe Lightroom qui permet de faire des montages directement sur l’appareil. Il est également équipé du Wi-Fi, d’un port USB-C et d’une capacité de stockage de 512 Go, qui permet de stocker jusqu’à 6.800 fichiers RAW au format DNG.

Zeiss a partagé une vidéo présentant son premier appareil photo compacte sur sa chaîne YouTube. On peut y voir une personne prendre une photo, l’éditer sur Adobe Lightroom et la partager sur Dropbox. Tout cela, directement depuis l’APN. Il semble donc possible de partager ses photos avec ses contacts, mais aussi de les stocker sur le cloud et les récupérer depuis votre téléphone ou votre ordinateur.

Avec un prix de 6 000 dollars (5 092 euros), le Zeiss ZX1 semble destiné aux photographes professionnels. La prise en charge d’Android est vraiment la fonctionnalité la plus intéressante de cet appareil photo compact. En outre, il serait intéressant de la voir arriver chez d’autres constructeurs à l’avenir, à un prix plus abordable.

Source : dpreview