Zootopie 2 : la date de sortie dévoilée, vous devrez être patient

Le 3 juillet prochain, Gru et les Minions font leur grand retour dans Moi, Moche et Méchant 4. Le film d’Illumination fait partie des longs-métrages d’animation les plus attendus de ces prochains mois avec

Kung Fu Panda 4, Vice-versa 2 et probablement Shrek 5.

L’horizon qui s’étend au-delà de 2024 réserver aussi de très beaux morceaux aux fans du genre. Si vous en faites partie, vous devrez cocher une nouvelle case à votre calendrier. Disney vient d’annoncer qu’un certain Zootopie 2 arrivera en salles dès l’année prochaine.

Judy Hopps et Nick Wilde vous manquent ? Vous allez pouvoir les retrouver l’année prochaine. Lors de la conférence téléphonique avec les investisseurs sur les résultats du premier trimestre 2024 de Disney, le PDG Bob Iger a dévoilé la date de sortie du film. Il sortira au cinéma le 26 novembre 2025, soit plus de neuf ans après la sortie de l’opus initial.

Pour rappel, Disney avait officialisé le développement de cette suite en février 2023, mais le projet ne faisait plus parler de lui depuis. Bob Iger n’est pas rentré dans les détails de ce que contiendrait le film, alors les fans devront se contenter d’une date de sortie pour le moment.

Zootopie raconte l’histoire d’une ville éponyme dans laquelle tous les habitants sont des animaux. On y suit l’histoire de Judy Hopps, une jeune policière. La lapine va devoir résoudre une enquête sur la disparition de prédateurs pour prouver qu’elle mérite sa place. Malheureusement pour elle, Judy devra faire équipe avec le trublion Nick Wilde, un expert de l’arnaque.

Zootopie compte plusieurs scènes hilarantes, dont la fameuse séquence avec Flash le paresseux devenue culte. Il aurait été étonnant que Disney n’annonce pas de suite au film après un tel succès. Sur Rotten Tomatoes, la presse attribue une notation exceptionnelle de 98 % à Zootopie et le public un score de 92 %.

Disney devra faire preuve de créativité pour que Zootopie 2 se hisse à la hauteur de son prédécesseur. La première bande-annonce du long-métrage devrait donner le ton et laisser entrevoir le potentiel de cette suite.

Source : Disney