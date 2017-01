SFR : le Décodeur Plus arrive, mais chez les nouveaux abonnés pour l'instant

Alors que SFR a lancé pas moins de deux nouvelles box l'an passé (la Box Plus et la Box THD 4K), voilà que l'opérateur démarre la nouvelle année avec un nouveau décodeur : le Décodeur Plus. Si les nouveaux abonnés peuvent en profiter dès à présent, les anciens clients vont devoir se montrer un peu plus patients.



Pour mémoire, SFR propose depuis septembre dernier une nouvelle box, la Box Plus, qui se destine aux abonnés Fibre (FTTH) et xDSL. Les autres, ceux qui sont connectés par le câble, profitent désormais de la Box THD 4K (anciennement appelée Zive Box). Mais jusqu'alors, la Box Plus (= la partie modem) était livrée avec le décodeur Évolution (= la partie TV, donc), un peu vieux, un peu obsolète en matière de décodage et de rapidité. La situation devrait évoluer, puisque dès à présent, les nouveaux abonnés fibre (FTTH) disposent d'un nouveau décodeur appelé Décodeur Plus, en attendant que les clients ADSL soient servis en février.



Ce décodeur se démarque par sa très petite taille : il ne mesure en effet que 17 x 17 x 3,2 cm. En façade, et contrairement à certains décodeurs comme la Livebox, on ne profite d'aucun affichage. Comme sur les modèles précédents, l'appareil dispose d'une télécommande double face (le clavier se trouve au dos). Côté matériel, le boîtier est nanti d'un processeur Broadcom 7252s (double coeur à 1,5 GHz et GPU 2,7 Gpixels/s). Il est équipé d'une connexion Bluetooth 4.1, d'un port USB 3.0 et d'une sortie HDMI 2.0. Au niveau du stockage, on bénéficie d'un disque dur de 500 Go amovible. Enfin, le décodeur bénéficie d'une liaison Wi-Fi 5 GHz MIMO 3x3 et supporte un débit théorique de 1300 Mb/s.



Concrètement, qu'est-ce que ça change ?

Premier bon point : il est possible de connecter le Décodeur Plus à sa boxsans fil. En revanche, si l'appareil peut être relié à n'importe quelle box de l'opérateur, il est impératif de disposer d'une Box Plus si l'on veut profiter de la liaison sans fil. Dans tous les autres cas de figure, il faudra se contenter par le port Ethernet Gigabit de l'appareil.



Autre bon point : pour la partie décodage, l'appareil supporte le MPEG-2, le MPEG-4 AVC / h.264, et surtout le HEVC / h.265. SFR précise que l'appareil dispose du même processeur que celui de la Box THD 4K. Comme nous l'avions testé l'an passé, il ne devrait donc pas prendre en charge les vidéos encodées en h.265 et en 1080p ou en 4K. Il faudra se contenter du 720p, ce qui n'est déjà pas si mal. Nous ne manquerons pas, quoi qu'il en soit, de tester rapidement l'appareil et de mettre à jour en conséquence notre guide Free, SFR, Orange, Bouygues, qui a la meilleure box ?



Enfin, comme évoqué ci-dessus, l'appareil est accessible dès à présent aux nouveaux abonnés fibre (FTTH). Les nouveaux clients ADSL en bénéficieront à compter du 14 février prochain. Quant aux anciens abonnés, ils devront encore faire preuve de patience afin d'en profiter : SFR précise sur Twitter que l'appareil ne sera pas disponible avant les prochaines semaines... En clair, il faudra probablement attendre encore un ou deux mois avant que l'appareil ne soit déployé chez les anciens abonnés.