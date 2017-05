[Test] Aura H2O Édition 2 : que vaut la liseuse étanche de Kobo ?

Après une première liseuse Aura H2O étanche, Kobo lance un nouveau modèle. Dotée de davantage de stockage et d'une lumière plus naturelle, elle permet d’afficher une résolution de 265 pixels par pouce pour un bon confort de lecture. Mais que vaut-elle à l’usage ? S’agit-il de la liseuse la plus adaptée pour les vacances et parvient-elle à être aussi réactive que les tablettes Kindle d’Amazon ? Pour le savoir, la rédaction de Tom’s Guide a testé pour vous la Kobo Aura H2O Edition 2.

>>> [Test] Faut-il craquer pour la liseuse étanche de Kobo, l’Aura H2O Edition 2