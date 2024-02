Test Honor Pad 9 : une tablette familiale douée pour le divertissement et abordable

Honor Pad 9 / Crédit Stéphanie Molinier – Tom’s Guide Honor Pad 9 / Crédit Stéphanie Molinier – Tom’s Guide Honor Pad 9 / Crédit Stéphanie Molinier – Tom’s Guide

Honor Pad 9 € Honor Pad 9 399.90€

Honor 399.90€

Si le Honor Magic 6 Pro, testé en avant-première par la rédaction, occupe le devant de la scène au MWC de Barcelone, la marque nous a concocté un autre lancement, plus inattendu. Déjà lancée en Chine il y a quelques semaines, la tablette Pad 9 débarque en Europe à l’occasion du salon de la mobilité. Cette ardoise de milieu de gamme profite des technologies d’affichage habituelles de la marque, d’un son prometteur à 360 degrés et d’un processeur de dernière génération.

Honor Pad 9 / Crédit Stéphanie Molinier – Tom's Guide

Malgré un prix relativement raisonnable, la Honor Pad 9 promet de réunir tous les ingrédients pour offrir une expérience de divertissement plaisante. Après avoir manipulé cette tablette quelques jours en amont de son lancement et testé ses principaux composants, voici notre avis sur cette Pad 9 de 12,1 pouces, le format familial par excellence.

💰 Honor Pad 9 : disponibilité et prix de la tablette

On ne change pas une formule qui marche. Succédant à la Pad 8 de 2022, la Honor Pad 9 en reprend les ingrédients phare : une conception pour le divertissement avec un prix abordable, même s’il est en augmentation. Comme il y a maintenant près de 18 mois, la dernière-née de Honor n’est déclinée qu’en une seule version de mémoire, dont voici le tarif :

Honor Pad 9 8 Go / 256 Go : 399,90 euros

Honor Pad 9 / Crédit Stéphanie Molinier – Tom's Guide

La tablette est disponible dès maintenant en coloris Space Grey (gris foncé) sur le site HiHonor et chez les distributeurs habituels. Elle est livrée avec un câble USB et un chargeur. Il est manifestement possible d’utiliser la tablette avec un stylet compatible, mais Honor ne commercialise habituellement pas ce type d’accessoires sur son site français HiHonor. Il vous faudra vous tourner vers Amazon si cela vous intéresse.

Honor Pad 9 / Crédit Honor

La Pad 9 bénéficie, en revanche, d’une offre de précommande intéressante sur le site HiHonor. Pour tout achat réalisé entre le 25 février et le 10 mars, une coque clavier Bluetooth (bien pratique pour protéger la tablette et écrire ses mails, d’une valeur de 99 euros) sera offerte, ainsi qu’un bon d’achat de 50 euros à dépenser sur le site.

⚙️ Quelles sont les caractéristiques de la Pad 9 ?

La Honor Pad 9 est une tablette grand format vouée à un usage familial et de divertissement. Honor a donc misé sur le design et l’ergonomie de son produit pour offrir tout le confort possible. En termes de composants, l’image et l’audio sont à l’honneur pour répondre aux usages vidéoludiques des petits comme des grands. Voici sa fiche technique :

Écran : 12,1 pouces TFT WQXGA (2560 x 1600 points), 249 ppp, 120 Hz, 500 nits

: 12,1 pouces TFT WQXGA (2560 x 1600 points), 249 ppp, 120 Hz, 500 nits Processeur : Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 (4 nm)

: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 (4 nm) Mémoire : 8 Go / 256 Go

: 8 Go / 256 Go Batterie : 8300 mAh

: 8300 mAh Charge rapide : 35W

: 35W Caméra dorsale : 13 Mpx (grand-angle ouvrant à f/2.0)

: 13 Mpx (grand-angle ouvrant à f/2.0) Caméra frontale : 8 Mpx, f/2.2

: 8 Mpx, f/2.2 Connectivité : Bluetooth 5.1, Wi-Fi

: Bluetooth 5.1, Wi-Fi OS : Android 13 + MagicOS 7.2

: Android 13 + MagicOS 7.2 Dimensions : 278,27 x 180,11 x 6,96 mm

: 278,27 x 180,11 x 6,96 mm Poids : 555 grammes

: 555 grammes Audio : 8 HP Hi-Res audio certification

: 8 HP Hi-Res audio certification Divers : Lecteur d’empreintes intégré au bouton marche/arrêt, reconnaissance faciale

Lecteur d’empreintes intégré au bouton marche/arrêt, reconnaissance faciale Accessoires fournis : câble USB, chargeur

Honor Pad 9 / Crédit Stéphanie Molinier – Tom's Guide

L’objectif étant de proposer avec la Pad 9 une tablette grand public à prix abordable, certaines caractéristiques coûteuses sont absentes, comme la certification IP 68 pour la résistance à l’eau et à la poussière ou encore la connectivité 4G ou 5G. Cette tablette Honor est conçue pour rester dans le cercle familial, à la maison. Elle peut bien sûr aussi égayer un voyage en train, mais il ne s’agit pas d’un modèle d’extérieur à proprement parler.

🎩 Un design premium tout en finesse

Le design de la Honor Pad 9 est très réussi et conquiert l’utilisateur au premier coup d’œil. Parmi ses meilleurs atouts figure son boîtier en alliage d’aluminium, léger et d’une belle finesse (moins de 7 mmm d’épaisseur). Sa finition satinée glisse agréablement sous les doigts et ne prend pas les traces de doigts. Nous avons reçu le modèle Space Grey, un gris soutenu aux reflets légèrement prune, très flatteurs. Le module photo principal, de forme circulaire et centré, estampillé AI Camera, confère au dos un aspect premium.

Honor Pad 9 / Crédit Stéphanie Molinier – Tom's Guide

En façade, les bordures d’écran son suffisamment fines pour favoriser l’immersion dans les contenus, avec la caméra frontale logée au centre du bord supérieur. Honor annonce un ratio de 88 %, ce qui est plutôt dans la norme des tablettes milieu de gamme. La Honor Pad 9 n’a de ce point de vue rien à envier à la tablette Galaxy Tab S9 FE+ de Samsung, récemment testée par la rédaction, pourtant bien plus chère à connectivité et mémoire comparables, puisque le modèle Wi-Fi 12/256 Go coûte 799 euros.

Honor Pad 9 / Crédit Stéphanie Molinier – Tom's Guide

Sur l’une des tranches de la tablette, on peut découvrir la touche de réglage du volume et le bouton d’allumage, auquel n’est associé aucun capteur d’empreintes digitales. En termes de sécurité, il faudra se contenter de la reconnaissance faciale et d’un code de déverrouillage. Sur les trois autres tranches, il y a 8 speakers pour la restitution d’un son stéréo et même à 360 degrés. Il est possible de régler dans les paramètres la restitution sonore en fonction de certains usages avec “Honor Histen” (films, jeux, voix, musique, etc) ou d’opter pour un mode automatique.

Honor Pad 9 / Crédit Stéphanie Molinier – Tom's Guide

Enfin, une prise USB-Type C permet de recharger la tablette ou transférer des fichiers depuis et vers un ordinateur. Contrairement à bon nombre de tablettes dans cet ordre de prix, la Pad 9 ne dispose pas d’un emplacement microSD. Il faudra se contenter de l’espace de stockage interne, heureusement relativement généreux, de 256 Go. Dommage tout de même.

🖥️ Un écran bien contrasté à défaut d’être Amoled

A ce niveau de prix, Honor ne propose pas la technologie Amoled sur le grand écran 12,1 pouces de sa tablette, mais du LCD. En revanche, la définition est de 2,5 K pour une résolution qui atteint 249 points par pouce. De quoi offrir une précision satisfaisante, Samsung ne fait d’ailleurs pas mieux avec sa Tab S9 FE+ milieu de gamme. La dalle FullView de la Pad 9 offre par ailleurs un taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz pour une fluidité d’image optimale dans certains scénarios (le jeu, par exemple).

Honor Pad 9 / Crédit Stéphanie Molinier – Tom's Guide

Au niveau de la luminosité, Honor promet 500 nits et nous avons en effet mesuré avec notre sonde jusqu’à 575 cd/ m². Utiliser la tablette dans son jardin en plein soleil sans ciller ne sera pas toujours facile (certains smartphones sont capables de dépasser les 2000 nits), mais on rappelle que la tablette est surtout destiné à un usage en intérieur pour lequel le problème ne se posera pas. Dans son mode d’affichage par défaut, l’écran arbore un excellent contraste de 2345 :1. L’image reste donc plutôt agréable malgré l’absence d’Amoled et son contraste infini.

Honor Pad 9 / Crédit Stéphanie Molinier – Tom's Guide

Si la fidélité et la température des couleurs sont loin d’être parfaites en mode d’affichage par défaut avec un Delta E de 5 et une température qui frise les 7300 K, soit des couleurs bien trop froides, il est possible de passer en température plus chaude. Avec un Delta E de 4,7, les couleurs ne sont pas forcément plus fidèles, mais la température tombe à 6350 K, bien plus proche de la température idéale de 6500 K. Tout en conservant une luminosité supérieure à 500 cd/m² et un contraste approchant les 2300 :1.

Honor Pad 9 / Crédit Stéphanie Molinier – Tom's Guide

L’écran profite enfin des technologies de protection des yeux chères à Honor, comme le Dynamic Dimming qui réduit la fatigue oculaire en simulant l’activité des muscles ciliaires. La techno Circadian Night display découverte sur le Honor Magic5 Pro et qui ajuste la température des couleurs à la tombée de la nuit (faisant office de filtre anti lumière bleue) est également de la partie. La tablette est de ce fait certifiée TÜV Rheinland Low Blue Light et TÜV Rheinland Flicker Free (anti scintillement), gage pour l’utilisateur qu’il pourra rester de longs moments sur sa Pad 9 sans trop fatiguer ses yeux.

🛞 Un processeur qui suffit pour la plupart des usages

C’est le processeur Snapdragon 6 Gen 1 de Qualcomm qui a été choisi par Honor pour animer sa Pad 9. Il est loin d’être aussi puissant que le 8 Gen 1 qui fut la star des smartphones de 2022. Sans être ultra récent, il est tout tout de même de dernière génération avec sa gravure en 4 nm. On l’a vu dernièrement sur le Honor Magic6 Lite, testé par la rédaction, et il fait même ici ses premiers pas sur tablette !

Honor Pad 9 : Benchmarks 3DMark, GeekBench6 eet PCMark.

Inutile de se voiler la face. Comme nous l’indiquions précédemment, il ne s’agit pas d’un processeur puissant capable de gérer haut la main tous types d’applications et notamment des jeux 3D de toute dernière génération, avec une fluidité comparable à celle d’un 8 Gen 1 ou ses successeurs. Et cela, même si vous faites appel à la mémoire virtuelle qui permet de doubler les 8 Go de RAM (en les prélevant sur le stockage) pour atteindre 16 Go.

Honor Pad 9 / Crédit Stéphanie Molinier – Tom's Guide

Le Snapdragon 6 Gen 1 assure des performances modestes certes, mais qui suffisent largement pour les usages du quotidien. Il sera même possible de jouer à la plupart des jeux, sans être toutefois trop gourmand sur les graphismes, sous peine de saccades. Les benchmarks montrent que la Pad 9 qui n’innove pas énormément par rapport à la Pad 8 de 2022 bénéficie, en revanche, d’une puissance sensiblement accrue. Les résultats de la dernière-née de Honor et de son Snapdragon 6 Gen 1 sont assez proches de ceux de la Galaxy Tab S9 FE+ et de son Exynos 1380.

Honor Pad 9 / Crédit Stéphanie Molinier – Tom's Guide

Ce Snapdragon 6 Gen 1 est tout cas parfait pour naviguer dans l’interface Magic OS 7.2, la surcouche de Honor en renfort d’Android 13. Elle propose comme sur les smartphones pliants de la marque, à l’instar du récent Honor Magic V2 testé par la rédaction, des outils multitâches.

Honor Pad 9 / Crédit Stéphanie Molinier – Tom's Guide

Il est ainsi possible d’afficher une application dans une fenêtre flottante redimensionnable ou même de splitter l’écran pour afficher et gérer deux applications simultanément.

Honor Pad 9 / Crédit Stéphanie Molinier – Tom's Guide

Honor ajoute également tout un lot de fonctions maison comme Honor Notes (compatible avec la saisie manuscrite, avec ou sans stylet), le Game Center ou Honor Docs pour modifier documents, feuilles de calcul et autres présentations. De quoi apporter à la Pad 9 une polyvalence accrue. Se divertir, s’informer, gérer son courrier et ses documents… tout est mis en œuvre pour faciliter les usages de l’utilisateur. Et c’est d’autant plus agréable que les huit haut-parleurs assurent une belle puissance et une qualité audio tout à fait satisfaisante à ce niveau de prix.

📸 Photo, service minimum

Malgré la forme originale de la caméra au dos de la Pad 9, tout en rondeur et qui rappelle un peu the Eye of muse, le bloc photo du Honor Magic Pro 4, nous vous déconseillons de compter sur elle pour vos souvenirs de vacances ! A l’arrière, on trouve un unique objectif grand-angle qui ouvre à f/2.0 et qui est associé à un capteur de 13 mégapixels. En façade, la caméra selfie ouvre à f/2.2 et hérite d’un capteur de 8 mégapixels. Un dispositif minimaliste avec lequel il faudra privilégier les plans bien éclairés et pas trop lointains.

Honor Pad 9 / Crédit Stéphanie Molinier – Tom's Guide

La caméra principale peut filmer en 720p, 1080p ou même en 4K (dans tous les cas, à raison de 30 i/s). Pas de 4K, en revanche, sur la caméra selfie. Un mode de toute façon peu recommandé, sur un appareil à la mémoire non extensible et avec une différence de qualité peu probante. La 4K ne saccade pas, tout comme le 1080p, c’est déjà ça.

Honor Pad 9 / Crédit Stéphanie Molinier – Tom's Guide

Les photos de jour sont à peu près correctes, pour peu que le sujet soit relativement immobile (sous peine de flou) et qu’on ne soit pas en attente d’une très haute définition. Les photos basses lumières sont très pixellisées voire floues.

Mode portrait

Grand-angle
2x

Le mode portrait ne permet pas d’effet bokeh, mais il profite d’un embellisseur qui d’ailleurs s’avère plus complet en mode selfie avec amélioration du teint, amincissement du visage et adoucissement des traits. De quoi ravoir les addicts à l’égo portrait et aux réseaux sociaux. La caméra frontale permettra aussi de réaliser ses appels vidéo avec une qualité satisfaisante.

Zoom 2x

Grand-angle basses lumières

La caméra propose aussi un mode pour numériser des documents, avec une extraction sous forme de PDF. Pratique au quotidien.

Grand-angle : même de jour, les détails lointains sont un peu brouillons

🔋 Autonomie, un 120 Hz un peu gourmand

Avec une batterie de 8300 mAh cette année, la Pad 9 offre 1000 mAh de plus que la Pad 8 sans prendre trop d’embonpoint, ce qui est une belle performance. Au test d’autonomie de PCMark, nous avons relevé une endurance de seulement 7h54 en fréquence de rafraîchissement dynamique (120 Hz) , mais de 9h20 en 60 Hz.

Honor Pad 9 / Crédit Stéphanie Molinier – Tom's Guide

En cas de risque de panne sèche, vous saurez quoi faire pour retarder l’échéance, ce qui peut s’avérer pratique dans le train ! La tablette permet d’ailleurs de tenir près de 11h45 en streaming vidéo sur Wi-Fi. C’est presque aussi bien que la Galaxy Tab S9 FE+ dans ce domaine, pourtant équipée d’une batterie de 10092 mAh.

Honor Pad 9 / Crédit Stéphanie Molinier – Tom's Guide

La Honor Pad 9 profite d’une charge rapide 35 W. Avec un chargeur compatible, il lui faut 1h45 pour passer de 0 à 100%. Comptez 30 minutes pour atteindre 32% et 60 mn pour atteindre 61%.

🤔 Notre verdict du test de la Honor Pad 9