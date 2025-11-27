🔥 Le prix de ce robot aspirateur iRobot s’effondre pour le Black Friday, 500€ en moins ! 

En cette semaine de Black Friday, Wellbots propose une promotion exceptionnelle sur l’aspirateur robot iRobot Roomba Plus 705 Combo + Autowash. C’est l’occasion rêvée de vous offrir un appareil performant sans débourser le prix fort.

Le Black Friday permet de s’équiper à moindre coût. Cette traditionnelle foire aux promotions se déroule sur tous les grands sites marchands et Wellbots ne déroge pas à la règle. On y retrouve cette semaine une flopée de produits tech à prix cassé, notamment dans le rayon entretien de la maison où plusieurs aspirateurs robots voient leur tarif chuter. Nous vous proposons aujourd’hui de découvrir une offre très intéressante sur le modèle Roomba Plus 705 Combo signé iRobot, une marque de référence qui est déjà passée à plusieurs reprises dans notre labo de tests.

Achetez le robot aspirateur Roomba Plus 705 Combo d’iRobot

Pendant le Black Friday, le Roomba Plus 705 Combo + Autowash est proposé au prix très doux de 599€ au lieu de 1099€, soit une économie de 500€. Vous pouvez même profiter d’une réduction supplémentaire de 30€ en saisissant le code ROOMBA30 au moment de valider votre panier. Il vous en coûtera alors seulement 569€ !

Dans le détail, ce modèle robot hybride associe un aspirateur avec un laveur pour rendre l’entretien de votre intérieur simple, automatique et avec un minimum d’effort. Que vous habitiez en appartement ou en maison, il promet de s’occuper du nettoyage du sol — poussière, miettes, salissures — sans que vous ayez à lever le petit doigt.

Les principaux atouts du robot aspirateur Roomba Plus 705 Combo + Autowash

Aspiration + lavage combinés : ce modèle aspire la poussière et les débris, et lave les sols dans le même cycle, ce qui permet d’obtenir une propreté complète tant sur les sols durs que sur les tapis.

Entretien automatisé : La station AutoWash prend en charge le vidage automatique du bac à poussière, le remplissage et la gestion de l’eau pour le lavage, ce qui limite énormément les manipulations manuelles.

Navigation intelligente et cartographie : Grâce à la technologie de navigation d’iRobot, le Roomba Combo Plus 705 cartographie votre demeure, se déplace de façon optimisée, contourne les obstacles et évite de repasser inutilement au même endroit.

Adaptation automatique selon le type de sol : L’aspirateur robot ajuste sa puissance et son comportement en fonction du type de sol (carrelage, parquet, tapis, etc.), ce qui assure un nettoyage optimal.

Bonne autonomie : jusqu’à 180 minutes, ce qui lui permet normalement d’assurer l’entretien complet de votre intérieur en une seule session.

Pilotage via application : vous pouvez planifier les sessions et définir des zones à nettoyer ou à éviter sur l’application mobile iRobot Home. Vous pouvez aussi piloter votre aspirateur avec les assistants vocaux Alexa et Google Assistant.

