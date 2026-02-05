🔥pCloud casse les prix de ses offres de stockage à vie pour la Saint-Valentin (jusqu’à -58 %)

pCloud profite de la Saint-Valentin pour proposer des promotions très alléchantes allant jusqu’à –58 % sur ses abonnements de stockage à vie. Une solution sécurisée et complète, idéale pour offrir un cadeau utile et durable.

Cliquez ici pour découvrir les plans de stockage de pCloud à prix cassé

En cette période de Saint-Valentin, oubliez les chocolats qui fondent ou les fleurs qui fanent. pCloud propose des promotions exceptionnelles sur ses formules de stockage à vie. Offrez à votre partenaire un espace sécurisé pour l’aider à conserver les souvenirs précieux que vous partagez en commun ainsi que ses documents importants. C’est un cadeau durable qui prend tout son sens alors que nos appareils finissent inéluctablement par souffrir de saturation.

pCloud : du stockage sécurisé à vie à prix doux !

pCloud est une alternative de choix tant pour son rapport qualité-prix attractif que pour sa sécurité renforcée et ses nombreuses fonctionnalités. Actuellement, ses formules de stockage à vie voient leur prix chuter de moitié. Vous n’aurez qu’à payer une seule fois pour conserver vos données dans le cloud tout le reste de votre existence. C’est une solution très économique sur le long terme quand on compare avec les solutions concurrentes.

Voici les réductions qui vous attendent 5 au 17 février pour profiter d’un espace cloud protégé accessible depuis Windows, macOS, Linux, Android, et iOS :

Plan 1 To à Vie : 199 € au lieu de 435 € soit une promotion de -54%

: au lieu de 435 € soit une promotion de Plan 2 To à Vie : 279 € au lieu de 599 € soit une promotion de -53%

: au lieu de 599 € soit une promotion de Plan 10 To à Vie : 799 € au lieu de 1890 € soit une promotion de -58%

Quels sont les principaux atouts de pCloud ?

Basé en Suisse, un pays dont la législation en matière de protection des données figure parmi les plus strictes au monde, le service s’appuie sur des protocoles de sécurité robustes (chiffrement TLS/SSL pour les transferts de données et de l’AES-256 pour les fichiers stockés). De quoi assurer une protection élevée de vos précieux fichiers que vous pouvez uploader sans limite de taille.

Sur PC, vous pouvez déposer vos documents, photos et vidéos dans un disque dur virtuel sécurisé. Avec pCloud Drive, vous interagissez avec vos fichiers comme s’ils étaient sur votre ordinateur, sans occuper d’espace disque. Vous avez en outre la possibilité de synchroniser vos dossiers locaux. Vous pourrez alors travailler sur vos fichiers hors ligne, pCloud se chargeant de mettre à jour les modifications dès votre reconnexion.

pCloud est aussi disponible depuis votre iPhone ou votre smartphone Android. L’application est dotée d’une fonction de téléchargement automatique qui vous aidera à libérer de l’espace sur votre téléphone encombré. Vous disposerez également d’une fonctionnalité Souvenirs et d’un scanner de documents intégré.

Les fichiers se synchronisent immédiatement sur vos différents appareils, ce qui vous permet d’y accéder partout. Qui plus est, pCloud conserve par défaut les anciennes versions et les fichiers supprimés jusqu’à 30 jours. En activant l’Historique prolongé, vous pourrez restaurer des versions antérieures jusqu’à un an après leur modification ou suppression. D’autres fonctionnalités appréciables sont également au menu :

Collaboration : créez des dossiers partagés et générez des liens de partage et des demandes de fichiers pour les usagers pCloud et les non-usagers.

Lecteur intégré : écoutez vos morceaux fétiches et regardez vos films directement depuis le cloud sans avoir à les télécharger.

pCloud Photos : accédez à une galerie organisée par date pour retrouver facilement vos souvenirs importants – premier rendez-vous, vacances, mariage, naissance, anniversaire…