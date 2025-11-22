🚨Black Friday : les prix de ces 10 smartphones dégringolent sur AliExpress !

La grande foire aux promotions continue sur AliExpress. Pendant le Black Friday, le site marchand propose une large sélection de smartphones à prix réduit. Google Pixel 9, OnePlus Nord 5, Xiaomi 15… Il y en a pour tous les goûts !

Google Pixel 9 – Crédit : Xavier Regord / Tom’s Guide

Les smartphones sont mis à l’honneur sur AliExpress pendant le Black Friday. Le détaillant chinois propose actuellement une flopée de réductions sur plusieurs références. Que vous cherchiez un modèle haut de gamme ou un téléphone plus modeste, le site affiche des tarifs très compétitifs. C’est le moment idéal pour s’équiper sans trop ponctionner son compte en banque. Encore faut-il réussir à trouver la perle rare. C’est là que nous intervenons avec notre sélection.

Pour mémoire, AliExpress utilise un système singulier pendant les évènements promotionnels comme le Black Friday. En plus des ristournes déjà appliquées sur le prix, il est possible d’actionner des coupons promo qui font diminuer encore plus le tarif final. Attention, ces coupons sont en quantité limitée et peuvent disparaître des offres. Le cas échéant, il faudra attendre le prochain réassort pour essayer d’en intercepter d’autres.

Grosses promotions sur les smartphones pendant le Black Friday, AliExpress pulvérise les prix

Voici les meilleures offres disponibles sur le site marchand :

Le Xiaomi 15 à 596€ au lieu de 699€ grâce au coupon BFFR80.

Le Google Pixel 9 à 472€ au lieu de 570€ grâce au coupon BFFR70.

Le Google Pixel 9a à 372€ au lieu de 458€ grâce au coupon BFFR60.

Le OnePlus Nord 5 à 308€ au lieu de 387€ grâce au coupon BFFR40.

Le Honor Magic V2 à 532€ au lieu de 701€ grâce au coupon BFFR80.

Le Vivo X200 Pro Mini à 488€ au lieu de 587€ grâce au coupon BFFR70.

Le Samsung Galaxy S24 FE à 356€ au lieu de 469€ grâce au coupon BFFR60.

Le POCO F7 à 271€ au lieu de 462€ grâce au coupon BFFR40.

Le Poco X7 Pro à 206€ au lieu de 252€ grâce au coupon BFFR30.

Le Redmi Note 14 Pro+ à 211€ au lieu de 279€ grâce au coupon BFFR30.