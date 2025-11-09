🔥 Promos massives sur AliExpress, foncez sur ces smartphones à moins de 300 € avant qu’il ne soit trop tard

Le Single Day démarre bientôt sur AliExpress avec son lot de grosses réductions. Les smartphones sont notamment mis à l’honneur. Découvrez notre sélection de modèles abordables et la liste des coupons promo.

Après le Mega Choice Day, une autre braderie arrive sur AliExpress. Le célèbre détaillant vous réserve une pluie de réductions lors du Single Day qui s’étendra du 11 au 17 novembre. Comme à l’accoutumée chez le géant chinois du e-commerce, des coupons s’additionneront aux promotions initiales. Plus la valeur de votre panier sera importante, plus le code promo que vous pourrez dégainer sera conséquent. Si tant est que vous fassiez preuve de réactivité.

Avant que l’évènement commence, nous vous recommandons ainsi vivement de faire votre sélection en amont ce week-end. Vous pourrez alors valider votre panier dès le début de l’opération à 00h01, le 11 novembre. Cela vous donnera la garantie d’acheter ce que vous visez au meilleur prix. Les coupons promo étant en nombre limité, vous risquez en effet d’avoir une déconvenue si vous attendez le matin. Voici la liste des codes à copier :

3€ de remise dès 15€ d'achat : S11FR03

5€ de remise dès 29€ d'achat : S11FR05

12€ de remise dès 69€ d'achat : S11FR12

20€ de remise dès 129€ d'achat : S11FR20

40€ de remise dès 249€ d'achat : S11FR40

60€ de remise dès 369€ d'achat : S11FR60

75€ de remise dès 469€ d'achat : S11FR75

85€ de remise dès 549€ d'achat : S11FR85

Parmi les produits bradés attendus, on retrouve sans surprise une kyrielle de smartphones. Découvrez notre sélection :

Les meilleurs bons plans smartphones pendant le Single Day sur AliExpress

Samsung Galaxy A56

Le Samsung Galaxy A56 5G est un modèle de milieu de gamme récent qui a su conquérir son public. Avec son processeur Exynos 1580 associé à 8 Go de mémoire vive, il offre fluidité, puissance avec des performances remarquables en jeu. On apprécie également son autonomie de compétition (jusqu’à deux jours d’usage) et son écran admirablement bien calibré. Lors du jour des célibataires, il sera vendu 223 euros (promo+ coupon 11FR40) sur AliExpress.

Cliquez ici pour ajouter le Galaxy A56 à votre panier et ne pas rater le prix fou

HONOR Magic 7 Lite

Le HONOR Magic 7 Lite se distingue clairement par son autonomie très élevée : grâce à sa batterie de 6600 mAh, il est capable de tenir plus de deux jours (avec un usage mesuré). À cela s’ajoutent un design fin et soigné, un grand écran OLED fluide de 6,78 pouces pour un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un très bon suivi logiciel. Vous pouvez mettre la main dessus en déboursant la modique somme de 226 euros (promo + coupon 11FR40) à compter du 11 novembre.

Cliquez ici pour ajouter le HONOR Magic 7 Lite à votre panier et ne pas rater le prix fou

Redmi Note 14 Pro+

Le Redmi Note 14 Pro+ se démarque sur plusieurs fronts : un design soigné avec dos incurvé et verre Gorilla Glass Victus 2, un bel écran AMOLED DE 6,67 ″ à 120 Hz bien calibré, ainsi qu’un module photo principal de 200 Mpx efficace en plein jour. Il plaira aux utilisateurs dotés d’un budget raisonnable qui cherchent un bon compromis. On apprécie aussi sa charge rapide au point, sa connectique complète et sa puissance appréciable pour un milieu de gamme. Lors du Single Day, AliExpress casse son prix qui descend à 217 euros (promo + coupon 11FR40).