100 € de remise sur le casque Sony WH-1000XM6, la nouvelle référence de la réduction de bruit active !

Le Sony WH-1000XM6 est affiché à 379 € chez Boulanger, avec une remise supplémentaire de 30 € dès 300 € d’achat, ce qui permet de le décrocher à 349 € ! Cette sixième génération du casque le plus primé du marché débarque avec un système de réduction de bruit active entièrement revu.

Les casques à réduction de bruit active sont devenus en quelques années des accessoires audio incontournables pour quiconque se déplace régulièrement, travaille en open space ou cherche simplement à s’isoler du monde le temps d’une session d’écoute. En neutralisant les bruits extérieurs via des microphones et un traitement numérique en temps réel, ces casques permettent d’écouter sa musique à volume raisonnable tout en s’affranchissant des nuisances sonores environnantes.

Sur ce segment, Sony et Bose se livrent depuis des années une bataille sans merci pour la première place. La gamme WH-1000X de Sony a longtemps occupé le trône grâce à une combinaison difficile à battre : une RBA parmi les plus efficaces du marché, une qualité sonore soignée et une ergonomie pensée pour les longues sessions. Le XM6 entend non seulement conserver cette position, mais aussi creuser l’écart.

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Un système de réduction de bruit poussé à son maximum

Sony a revu en profondeur l’architecture du XM6 avec pas moins de 12 microphones, six par oreillette, couplés au nouveau processeur HD QN3. Le résultat : une réduction de bruit qui s’adapte en temps réel à votre environnement, mais aussi à votre tenue, car le casque détecte automatiquement le port de lunettes ou d’un bonnet et ajuste sa correction acoustique en conséquence. Le mode son ambiant intelligent permet quant à lui de laisser passer uniquement les sons utiles, comme les annonces en gare ou une conversation, sans retirer le casque.

Côté audio pur, Sony a collaboré avec des ingénieurs en mastering récompensés aux Grammy Awards pour concevoir les nouveaux haut-parleurs de 30 mm, associés au processeur audio V2. Le casque est compatible Hi-Res Audio, embarque le DSEE Extreme pour rehausser les fichiers compressés en temps réel, propose un égaliseur 10 bandes et supporte le 360 Reality Audio pour une spatialisation immersive. L’autonomie atteint 30 heures avec la RBA activée, 40 heures sans, et trois minutes de charge suffisent à récupérer trois heures d’écoute. Le tout dans un châssis pliable de 250 grammes livré avec un étui à fermeture magnétique.

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C’est le moment ou jamais de craquer !

À 379 € au lieu de 449 €, et voire à 349 € avec la remise de 30 € dès 300 € d’achat, le Sony WH-1000XM6 n’a jamais été aussi accessible depuis son lancement. Pour ce tarif, vous mettez la main sur ce qui s’annonce comme la nouvelle référence absolue des casques à réduction de bruit.