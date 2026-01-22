Bon plan audio : le casque à réduction de bruit Sony WH-1000XM5 voit son prix fondre sur Amazon !

Référence incontournable des casques à réduction de bruit, le Sony WH-1000XM5 profite actuellement d’une belle remise sur Amazon. Cette édition spéciale avec étui souple passe de 299 € à 233 €, une excellente opportunité pour s’équiper d’un modèle haut de gamme reconnu !

Le Sony WH-1000XM5 fait partie des casques sans fil les plus réputés du marché. Apprécié par de nombreux utilisateurs aussi bien pour les trajets quotidiens que pour le télétravail ou les voyages. Et avec cette promotion, il devient bien plus accessible !

Proposé à 233 € au lieu de 299 € sur Amazon, soit une remise de 22%, ce bon plan concerne l’édition spéciale livrée avec un étui souple.

Une réduction de bruit parmi les meilleures du marché

Le Sony WH-1000XM5 embarque une réduction de bruit active haut de gamme reposant sur huit microphones et un traitement intelligent du son ambiant. Grâce à l’optimisation automatique, le casque ajuste en permanence son efficacité selon votre environnement, que vous soyez dans les transports, en open space ou à la maison.

Le résultat est bluffant. Les bruits parasites disparaissent presque totalement et le son garde un rendu naturel et sans la sensation de pression qu’on retrouve parfois sur les modèles plus entrée de gamme.

Un son haute résolution et une autonomie conséquente

Côté audio, Sony mise sur des haut-parleurs premium compatibles Hi-Res Audio, avec la prise en charge du codec LDAC. Grâce à cette technologie les aigus gagnent en précision, les médiums sont équilibrés et les basses restent maîtrisées.

L’autonomie atteint jusqu’à 30 heures, avec en prime une charge rapide très pratique : 3 minutes de charge suffisent pour récupérer environ 3 heures d’écoute. Le casque peut également être connecté à deux appareils Bluetooth simultanément, parfait pour jongler entre smartphone et ordinateur.

C’est le moment d’en profiter !

À 233 €, le Sony WH-1000XM5 s’affiche à l’un de ses meilleurs prix actuels pour un casque Bluetooth premium à réduction de bruit. Une excellente affaire pour qui cherche un modèle polyvalent, confortable et plus que performant en matière d’ANC et de qualité sonore.

