2025, l’année de vérité pour le métavers selon Meta

Selon Andrew « Boz » Bosworth, directeur technique de Meta et membre historique de l’équipe fondatrice, l’année 2025 pourrait marquer l’envol définitif du métavers… ou son échec retentissant.

Technologie, vision, exécution : la recette de Meta face à ses concurrents

Dans un partage récent, Andrew « Boz » Bosworth estime que l’année 2025 pourrait représenter un tournant décisif pour Reality Labs, la division de Meta dédiée à la réalité augmentée et virtuelle. Selon lui, cette année pourrait marquer soit l’envolée du métavers et des technologies immersives développées par l’entreprise, soit une impasse majeure, susceptible d’en faire une mésaventure légendaire.

Pour l’instant, Boz mise clairement sur une trajectoire ascendante. Dans une interview donnée à Bloomberg Technology, il a souligné l’importance de cette période pour l’avenir des technologies immersives. « On fera les comptes à la fin de la décennie, mais 2025 pourrait bien être l’année décisive », a-t-il affirmé.

Boz : Ce n’est pas la concurrence qui tue, c’est le manque de vision

Confiant mais lucide, Boz souligne que l’avenir dépendra non seulement de l’innovation technique, mais surtout de l’accueil réservé par le marché. Il cite en exemple les lunettes connectées Ray-Ban Meta, qui ont rencontré un succès commercial important depuis leur lancement.

Selon lui, ces lunettes ont provoqué un réel engouement, tant chez le public que chez les autres acteurs du marché. Lancées en octobre 2023, elles ont dépassé les deux millions d’unités vendues en seulement quelques mois, éclipsant même les modèles Ray-Ban classiques. Et cela, avant même l’intégration complète des fonctions liées à l’intelligence artificielle.

Cette percée n’est pas passée inaperçue. Google s’est récemment allié à des marques de renom pour développer des lunettes connectées reposant sur la plateforme Android XR. De son côté, Apple serait en train de plancher sur un modèle de lunettes intelligentes prévu pour 2026. L’écosystème commence donc à se structurer autour de cette nouvelle catégorie de produits.

Malgré l’intensification de la compétition avec des géants comme Google et Apple, Boz insiste sur l’importance de rester concentré sur les objectifs internes. Inspiré par les principes de Sheryl Sandberg, il rappelle que les entreprises échouent souvent non pas à cause de leurs rivaux, mais parce qu’elles ne parviennent pas à exécuter leurs propres visions : « Ce n’est pas le concurrent qui met en péril une entreprise, c’est son incapacité à suivre son propre plan. »

Selon Bosworth, Meta dispose d’un plan ambitieux pour 2025 et avance dans la bonne direction. « La réussite, affirme-t-il, ne se mesurera pas uniquement à la fin de l’année, mais sur le long terme : C’est dans cinq ans que l’on saura si les choix faits aujourd’hui auront été les bons. »

