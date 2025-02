Voici comment supprimer vos informations personnelles des résultats de recherche Google

S’il était déjà possible de demander la suppression de certaines pages de sites dans les résultats de recherche de Google, cela est devenu encore plus simple grâce à un nouvel outil.

Pixabay

Si l’arrivée de ChatGPT laissait sous-entendre la mort du moteur de recherche Google, le géant du web est toujours présent et son moteur de recherche est toujours le plus utilisé à travers le monde.

Afin de se démarquer des concurrents, Google a d’abord introduit sa fonctionnalité Lens qui permet de rechercher des images (et qui est aujourd’hui également disponible sur d’autres comme Bing), et plus récemment, c’est l’introduction de l’IA grâce à Gemini qui va lui permettre de continuer sa longue vie.

Sur Google, on peut trouver tout ce que l’on désire et certaines personnes ont pris l’habitude de Googliser leur propre nom afin de voir quelles sont les informations qui ressortent sur elles. Si les informations sont parfois bénignes, elles peuvent avoir un caractère dangereux dans certains cas, heureusement rares.

Comment faire retirer des informations sur soi des résultats de recherche de Google ?

Ce n’est pas une nouveauté en tant que telle, Google permettait déjà de demander la suppression de liens spécifiques des résultats de recherche. Mais l’utilisation de son outil “résultats vous concernant” n’a jamais été très user-friendly.

Mais cela change enfin !

Lorsque vous tapez une recherche dans le moteur de recherche Google, vous verrez donc apparaître toute une série de résultats. À droite du titre de chaque résultat se trouve un bouton avec trois points verticaux.

Cliquer sur ce bouton permet de faire apparaître une zone d’informations complémentaires à droite de la page. Dans cette zone, vous verrez en haut toujours le nom du site, le titre de la page ainsi qu’une partie du texte. Un bouton vous permet d’ouvrir la page, mais ce qui va vraiment vous intéresser ce sont les autres boutons.

En effet, sous ce résultat se trouvent plusieurs options : partager, enregistrer (favori), supprimer le résultat et commentaires.

Capture d’écran Google

Le bouton Supprimer le résultat vous permet de demander à ce que cette page web n’apparaisse plus dans les résultats de recherche. Il vous faudra indiquer la raison :

– Mes informations personnelles y sont indiquées alors que je ne veux pas

– J’ai une demande légale de suppression

– Il est obsolète et je souhaite demander une actualisation

Le bouton commentaire vous permet de réaliser d’envoyer des commentaires à Google sur le site en question pour l’informer que :

– le contenu est inexact

– le contenu est non-pertinent

– le contenu est à caractère sexuel ou contient de la nudité

– le contenu est incitant à la haine ou relevant du harcèlement

– le contenu est violent ou dangereux

– vous avez des remarques sur la conception du produit ou ses fonctionnalités

– vous demandez une suppression du contenu pour raisons juridiques

autres

En rendant ces options plus facilement accessibles, Google vous permet de supprimer les informations vous concernant qui n’ont rien à faire dans les résultats de recherche.

Dans tous les cas, Google indique examiner “toutes les demandes de suppression pour vérifier si les résultats en question sont concernés par les Règles de Google, puis nous vous recontactons pour vous communiquer notre décision”

De plus, depuis la page “résultats vous concernant”, en vous connectant à votre compte Google, vous pourrez être informé lorsque des informations vous concernant sont disponibles en ligne.

Source : ZDnet