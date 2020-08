Les meilleurs jeux de société de quizz pour vous prendre pour Julien Lepers

Vous êtes un grand fan des jeux de quizz ? Vous avez toujours rêvé de pouvoir vous frotter à Julien Lepers, Jean-Pierre Foucault ou Philippe Risoli ? Eh bien désolé, cela va être compliqué, car ils sont à la retraite ! Par contre, on vous a sélectionné 3 jeux de société parfaits pour faire des quizz entre amis… et vous amuser encore plus qu’à la TV !

Notre sélection de 3 jeux de société pour une partie rapide

Timeline : testez vos connaissances en histoire !

Nombre de joueurs : 2 à 6

Age : dès 8 ans

Durée d’une partie : 15 minutes

Editeur : Zygomatik

Auteur : Frédéric Henry

Illustrateur : Zygomatik

Timeline est un jeu de société devenu un classique aujourd’hui dans lequel vous allez pouvoir tester vos connaissances en histoire, en classant des inventions ou faits historiques par ordre chronologique.

Pour jouer à Timeline, c’est simple. Les joueurs reçoivent tous les mêmes nombres de cartes représentant plusieurs évènements, avec la date à laquelle ils ont eu lieu. On place ensuite une carte au hasard parmi celles restantes au milieu de la table de jeu. La date indiquée sur celle-ci servira de point de départ pour votre frise chronologique.

Vous devez ensuite placer vos cartes dans la bonne temporalité, avant ou après le premier événement… et ensuite entre les différents évènements qui s’ajoutent au fur et à mesure. Si vous vous trompez, vous défaussez votre carte et en piochez une nouvelle. Le premier joueur qui parvient à poser toutes ses cartes sur la frise chronologique remporte la partie.

Timeline est un jeu très simple à prendre en main, mais sur lequel vous allez vous éclater à comparer vos connaissances en histoire. Un jeu parfait pour apprendre et s’amuser en même temps.

Stay Cool : essayez de garder votre calme !

Nombre de joueurs : 3 à 7

Age : dès 12 ans

Durée d’une partie : 20 minutes

Editeur : Scorpion Masqué

Auteur : Julien Sentis

Illustrateur : NILS, Sébastien Bizos

Quand on regarde un jeu de quizz à la TV, on se dit souvent qu’on aurait été meilleur que le concurrent qui passe, que l’onconnaît la réponse, qu’on aurait pu aller au bout… mais cette réflexion est biaisée, car on ne prend pas en compte le stress potentiel de passer sur un plateau en direct. Stay Cool va vous faire connaître ce stress !

Dans Stay Cool, vous allez devoir répondre à 2 questions en même temps, posées par deux personnes différentes, qui vont les répéter inlassablement jusqu’à ce que vous trouviez la bonne réponse.

Histoire d’ajouter un peu de stress, une des réponses doit se faire à l’oral et l’autre réponse doit se faire par écrit. Tout en regardant le timer, car vous jouez dans un temps limité. Coup de chaleur assuré !

Avec Stay Cool, on stresse, on s’énerve, on échoue… mais surtout on s’amuse ! Fou rire assuré avec ce jeu de société.

Tu Te Mets Combien : le Trivial Pursuit à la sauce moderne !

Nombre de joueurs : 2 à 16

Age : dès 1 4 ans

4 Durée d’une partie : 40 minutes

Editeur : Les Editions de Base

Tu Te Mets Combien est un jeu qui se situe entre le jeu d’ambiance et le test de culture générale. Vous allez pouvoir autoévaluer vos connaissances en vous notant de 1 à 10 sur tous types de sujets.

Le principe est simple également, vous allez chacun votre tour devoir vous évaluer sur une typologie de questions en vous notant donc de 1 à 10. Selon la note que vous vous attribuez, vous devez répondre à la question avec la difficulté correspondante, sachant que plus la note que vous vous donnez est haute, plus la question est difficile.

Si vous réussissez, vous avancez d’autant de cases que la note que vous vous êtes donnée. Le joueur qui arrive au bout des cases en premier remporte la partie.

TTMC c’est simple et malin. On peut prendre du risque pour aller plus vite ou jouer la sécurité si on ne connaît pas trop un sujet, ce qui permet d’être toujours acteur de son jeu. On recommande clairement, il vous permettra de mettre votre Trivial Pursuit au placard !