3 méthodes pour masquer son numéro sur Android et iPhone

Méthodes pour appeler en numéro inconnu © Unsplash

Les raisons qui nous poussent à ne pas montrer notre numéro ou à appeler en inconnu sont nombreuses. Que ce soit par simple gêne, pour une prise de renseignements discrète, pour réaliser un achat depuis un site de petites annonces ou tout simplement pour appeler un inconnu, il peut parfois être intéressant de ne pas montrer son numéro.

Rassurez-vous, car en 2022, il est extrêmement simple de cacher son numéro de téléphone, que ce soit sur un smartphone Android ou sur un iPhone. Comment ? Suivez le guide.

Voir aussi : Facebook : comment supprimer votre numéro de téléphone ?

Pourquoi masquer son numéro de téléphone ?

À chaque fois que vous partagez votre numéro de téléphone, vous choisissez de partager des informations personnelles. Cela pourrait entraîner des appels ou des SMS indésirables, tels que du spam ou, dans le pire des cas, une usurpation d’identité.

iPhone 11 © Unsplash

Les appels indésirables sont frustrants pour les particuliers et parfois coûteux pour les petites entreprises, qui ont besoin de leurs lignes téléphoniques pour répondre aux clients et aux prospects. Plus simplement, certaines personnes que vous appelez n’ont pas besoin ou n’ont pas à avoir votre numéro de téléphone. L’avantage est que ce choix vous appartient et que le processus est aisément réversible.

Notez toutefois que vous ne pouvez pas cacher votre numéro lorsque vous appelez le 15 (Samu), le 17 (police secours), le 18 (pompiers) ou le 112 (numéro d’urgence européen).

Comment appeler en numéro masqué avec n’importe quel téléphone ?

Si vous souhaitez appeler en numéro masqué de manière ponctuelle sur votre téléphone (qu’il s’agisse d’un smartphone Android, d’un iPhone ou de n’importe quel téléphone), appuyez sur l’application Téléphone, rubrique numérotation et saisissez #31# avant le numéro de votre interlocuteur. Par exemple, #31#06xxxxxxxx. De son côté, votre interlocuteur ne verra pas votre numéro s’afficher. L’avantage, c’est que cette astuce fonctionne avec tous les téléphones, est qu’elle reste ponctuelle.

Appeler en numéro masqué avec #31# © Tom’s Guide

Notez toutefois que la solution du préfixe #31# est ponctuelle : il faudra le taper à chaque fois que vous souhaiterez appeler en numéro privé.

Comment appeler en numéro masqué sur Android ?

Si vous souhaitez faire en sorte que votre numéro soit perpétuellement masqué sur un smartphone Android, suivez le guide (réalisé sur un Pixel 4a sous Android 12) :

Allez dans l’application Téléphone, puis, en haut à droite, dans le menu contextuel (trois petits points verticaux). Touchez Paramètres.

© Tom’s Guide

Touchez Appels.

© Tom’s Guide

Allez dans Autres paramètres.

© Tom’s Guide

À cet endroit, allez dans Numéro de l’appelant puis validez l’opération en sélectionnant Masquer le numéro.

© Tom’s Guide

À partir de là, votre numéro sera masqué. Pour annuler ces modifications et revenir en arrière, reprenez le tutoriel à l’envers et touchez Afficher le numéro pour que votre numéro apparaisse de nouveau.

Comment appeler en numéro masqué sur iPhone ?

La démarche est légèrement plus simple sur iPhone, la voici.

Allez dans Réglages. Descendez et allez sur Téléphone.

© Tom’s Guide

Allez dans Afficher mon numéro.

© Tom’s Guide

Puis, pour terminer, décochez le bouton Afficher mon numéro.

© Tom’s Guide

Le tour est joué. Pour revenir en arrière, reprenez le tutoriel et réactivez le bouton Afficher mon numéro.

Si vous n’avez pas de smartphone Android ni d’iPhone ou que la technique du préfixe #31# ne fonctionne pas, vous pouvez également masquer votre numéro de téléphone en passant par votre espace client du site de votre opérateur en cherchant la rubrique appel incognito ou secret permanent.

Voir aussi : Comment retrouver un iPhone perdu même si la batterie est à plat ?

Comment masquer son numéro sur un téléphone fixe ?

Bien que cela soit hors sujet, sachez qu’il est tout à fait possible de cacher son numéro lors d’un appel depuis un téléphone fixe, qu’il soit avec ou sans fil. Là encore, vous aurez besoin d‘entrer ponctuellement un préfixe avant de taper le numéro de votre interlocuteur. Vous devez simplement l’entrer avant le numéro, sans espaces, puis passer l’appel.

Téléphone fixe © Unsplash

Voici les codes spéciaux pour cacher ponctuellement son numéro depuis un téléphone fixe, qui varient d’un opérateur à l’autre :

Bouygues Telecom : *1651

: *1651 Free : *31*

: *31* Orange et Sosh : 3651 ou 3172

: 3651 ou 3172 SFR et RED by SFR : 3651

: 3651 OVH : 3651

Sachez que vous pouvez également masquer votre numéro de téléphone fixe de manière permanente. Pour cela, vous devrez composer le code *31# et passer l’appel. Théoriquement, vous devriez entendre un message vocal vous informant que le service d’appel masqué est actif et permanent. Vous devrez ensuite composer le #31# et passer un appel pour désactiver ce service, sans quoi tous vos appels se feront en numéro masqué.