Comment rechercher une personne d’après un numéro mobile ?

Votre téléphone sonne, mais vous n’avez pas eu le temps de décrocher à temps. Votre correspondant a été renvoyé vers votre messagerie, sur laquelle il n’a pas laissé de message. Son numéro est enregistré mais, sans nom auquel l’associer, difficile de recontacter cette personne inconnue. Il existe cependant quelques méthodes pour tenter d’identifier une personne à partir de son numéro.

Les services de recherche de numéro les plus populaires

Plusieurs annuaires inversés sont en effet disponibles sur Internet. Ils vous permettront d’effectuer une recherche à partir du numéro de téléphone, fixe ou mobile, afin de tenter de retrouver une identité.

Il faut cependant savoir que ces services ont leurs limites. Il ne sera, par exemple, pas possible de retrouver le propriétaire d’un numéro de téléphone si ce dernier a fait opposition auprès de son opérateur. Dans ce cas, son numéro ne sera listé dans aucun annuaire (liste rouge) et il ne sera donc pas possible de le retrouver via un service d’annuaire inversé. C’est toutefois la première chose à essayer.

L’annuaire inversé des Pages Jaunes

Le célèbre annuaire inversé des Pages Jaunes existe depuis bien longtemps sur Internet et propose son propre annuaire inversé gratuit. Il fonctionne aussi bien avec les professionnels que les particuliers et fait partie des plus complets du genre. Bien qu’il soit surtout efficace pour les lignes fixes. On y retrouve notamment les numéros utilisés sur les box Internet (qui commencent généralement par 09).

L’annuaire inversé du 118 000

L’annuaire inversé du 118 000 appartient au célèbre service téléphonique qui est, lui aussi, gratuit en ligne. Il propose notamment l’avantage de fournir des informations supplémentaires, lorsque celles-ci sont disponibles. Comme l’itinéraire à prendre pour se rendre à une adresse ou d’autres numéros qui seraient associés à un nom.

Fasto

Si Fasto met en avant la rapidité de son service (et pas son interface digne de Windows XP) il a surtout l’avantage de fonctionner aussi bien avec les numéros fixes que portables. À noter que lors de la recherche d’un numéro fixe, s’il ne parvient pas à trouver de correspondance, il lui est possible de faire une recherche à partir des préfixes du numéro pour déterminer la région approximative d’où provient l’appel.

L’Annuaire Inversé du 118 712

Autre solution, l’annuaire inversé du 118 712. Comme les autres, ce dernier est gratuit. Il vous permet de rechercher un numéro de téléphone dans une base de données et d’identifier gratuitement qui a cherché à vous joindre en votre absence en cas d’appel émanant d’un numéro inconnu. Ce service fonctionne avec les numéros courts (4 ou 6 numéros) et surtaxés (commençant par 08).

Trouver quelqu’un à l’aide de Google, des réseaux ou des médias sociaux

Si l’annuaire inversé n’a pas fonctionné, vous pouvez tenter de faire une simple de recherche du numéro en le tapant dans un moteur de recherche comme Google. Cela ne marche presque jamais pour un particulier, mais vous pourriez avoir un coup de chance pour une entreprise, par exemple. Ce qui est certain, c’est que faire cette recherche permet souvent d’éliminer les appels publicitaires provenant des agences de télémarketing, puisqu’ils ont souvent été déjà repérés par d’autres utilisateurs.

À ce sujet, si vous ne souhaitez pas faire l’objet d’appels téléphoniques commerciaux, vous pouvez gratuitement vous inscrire sur une liste d’opposition au démarchage téléphonique comme Bloctel. En vous inscrivant sur cette liste, les entreprises n’auront plus le droit de vous appeler pour vous démarcher.

Si tout cela n’a pas fonctionné non plus, vous pouvez tenter de rechercher le numéro sur Facebook, sur LinkedIn ou sur WhatsApp par exemple, en entrant le numéro dans le champ de recherche. Avec un peu de chance, la personne l’aura entré sur l’un de ses services et vous pourrez vite l’identifier.

Rappeler le numéro en appel masqué

C’est une technique plus directe, mais vous pouvez aussi tenter de rappeler la personne tout en étant en appel masqué, voici comment faire ici. Vous pourrez ensuite lui demander directement son identité ou tomber sur sa messagerie et connaître ainsi, avec un peu de chance, son nom et prénom.

Contacter son opérateur pour écouter la messagerie du numéro ciblé

Vous pouvez tenter de joindre votre opérateur pour tomber sur la boîte vocale de la personne et ainsi, peut-être, reconnaître sa voix. Voici comment faire.

Retrouvez le préfixe opérateur du numéro concerné à cette adresse.

à cette adresse. Si la personne est abonnée Orange , appelez le numéro suivant : 06 80 80 80 80.

, appelez le numéro suivant : 06 80 80 80 80. Si la personne est abonnée SFR , appelez le numéro suivant : 06 1000 1000.

, appelez le numéro suivant : 06 1000 1000. Si la personne est abonnée Bouygues , appelez le numéro suivant : 06 60 66 0001.

, appelez le numéro suivant : 06 60 66 0001. Une fois le numéro composé, écoutez les étapes indiquées au téléphone. Vous devrez normalement composer ensuite le numéro qui vous a appelé pour tomber directement sur sa messagerie.

Rappelons une nouvelle fois que tous ces services ne fonctionnent qu’avec les numéros dont les propriétaires n’ont pas interdit la publication de leurs coordonnées dans les annuaires. Notez également que laisser des appels en absence est une technique commune de certaines entreprises de télémarketing. Rappeler le numéro en question aboutira souvent sur un appel inutile, voire surtaxé dans le pire des cas.

Dans le doute, mieux vaut parfois ignorer ces appels en absence. Si c’est important, la personne vous laissera probablement un message ou tentera de vous rappeler.