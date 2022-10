À couteaux tirés 2 : le détective Benoit Blanc joué par Daniel Craig est gay, confirme le réalisateur

Le mystérieux détective Benoit Blanc sera bientôt de retour dans Glass Onion : Une histoire à couteaux tirés. Il a fait ses débuts dans À couteaux tirés en 2019. La suite sera disponible sur Netflix dès le 23 décembre prochain. Lors d’une conférence de presse organisée pour la sortie du film, le réalisateur Rian Johnson a confirmé l’orientation sexuelle de Benoit Blanc. Le détective est effectivement homosexuel dans le deuxième opus du film À couteaux tirés.

Benoit Blanc (Daniel Craig) dans À couteaux tirés 2 © Netflix

Dans À couteaux tirés 2, Benoit Blanc sera à nouveau interprété par Daniel Craig. D’ailleurs, l’acteur a failli jouer le rôle de Balder le Brave dans Doctor Strange 2. Selon le synopsis officiel, Benoit Blanc se rendra en Grèce pour résoudre le mystère du meurtre d’un milliardaire.

Benoit Blanc vit avec un homme dans une scène de Glass Onion : Une histoire à couteaux tirés

Une scène de Glass Onion : Une histoire à couteaux tirés a été dévoilée en exclusivité à quelques membres sélectionnés de la presse, dont Insider. Dans cette scène, Benoit Blanc vit avec un homme joué par un acteur dont le nom n’a pas encore été officiellement révélé.

Le réalisateur a donc été interrogé sur l’orientation sexuelle du détective à l’occasion d’une conférence de presse organisée pour le London Film Festival. Quand quelqu’un lui a demandé si Benoit Blanc est gay, Rian Johnson a répondu que : « oui, il l’est évidemment ». Il a ensuite fait référence à l’acteur qui interprète l’amant de Blanc en déclarant que : « et il n’y a personne d’autre au monde avec qui je puisse imaginer que Benoit Blanc soit et qui puisse m’apporter plus de joie ». Nous n’en saurons donc pas davantage pour le moment.

De son côté, Daniel Craig a aussi teasé le mystérieux acteur qui jouera ce nouveau personnage. « Pas de spoilers, mais qui ne voudrait pas vivre avec cette personne ? », a-t-il déclaré. Quoi qu’il en soit, on le découvrira bientôt nous-mêmes dans Glass Onion : Une histoire à couteaux tirés. D’ailleurs, Netflix a prévu de sortir le film en exclusivité dans plusieurs centaines de cinémas américains du 23 au 29 novembre. Le géant des plateformes de streaming mise gros sur cette série de films. Il a effectivement déjà lâché 450 millions de dollars pour À couteaux tirés 2 et 3 avec Daniel Craig.

Source : CBR