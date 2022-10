À quoi ressemblera le prochain film Star Wars ? Ce que l’on sait

Star Wars ©Lucasfilm

Le prochain film Star Wars sera co-écrit par Damon Lindelof (Lost, Watchmen). Sharmeen Obaid-Chinoy (Ms. Marvel) serait en pole pour le réaliser. Telles sont les maigres informations qui sont sorties il y a deux jours au sujet du futur long-métrage galactique. Celui-ci est attendue de pied ferme par les fans alors que Lucasfilm se concentre actuellement sur les séries dérivées de l’univers.

Des sources ont toutefois rapporté à The Hollywood Reporter que Lindelof s’était entouré d’un panel de scénaristes fourni, composé de Justin Britt-Gibson (The Strain), Patrick Somerville (Station Eleven), Rayna McClendon (Obi-Wan Kenobi, WIllow) et Andy Greenwald (Briarpatch). L’emblématique Dave Filoni, père de The Mandalorian, The Clone Wars et Star Wars Rebels pour ne citer qu’eux, participerait également aux festivités.

Le prochain Star Wars se développera après l’épisode IX

Il s’agirait d’un projet autonome qui pourrait être suivi par d’autres films en cas de succès au box-office. Ce standalone se déroulera après les évènements contés dans Star Wars : L’Ascension de Skywalker. Il ne s’agira toutefois pas d’une suite même si certains personnages de la trilogie devraient apparaître. Film Star Wars oblige, il y aura évidemment des passerelles scénaristiques avec les oeuvres antérieures. Mais il ne faut pas s’attendre à une nouvelle itération de la saga Skywalker.

Quid de sa date de sortie ? Disney a coché la case de décembre 2025 pour un futur long-métrage intergalactique. Autant dire que nous avons le temps de faire des spéculations en pagaille, le film n’étant pas près d’entrer en production. L’ère des séries continuera de plus belle sur Disney+ jusqu’à l’arrivée du futur blockbuster dont les contours restent encore très mystérieux.

Actuellement, les fans de la saga Star Wars peuvent dévorer Andor ainsi que Tales of the Jedi. Ils auront également le plaisir de retrouver Grogu et Din Djarin dans la saison 3 de The Mandalorian programmée pour l’année prochaine.

