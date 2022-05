Acer annonce 2 PC portables Spin, convertibles en tablette, et un nouveau Swift 3 doté d’un écran OLED

Parmi les nombreuses annonces que vient de faire Acer, trois configurations destinées à une utilisation bureautique et multimédia devraient faire leur apparition cet été. Les deux premières font partie de la gamme Spin, qui regroupe – rappelons le – les PC portables équipés d’un écran tactile pouvant pivoter sur 360 degrés. La troisième – le Swift 3 OLED – est un ultrabook plus conventionnel, doté dans cette nouvelle mouture d’un écran OLED de 14 pouces. Toutes ces configurations exploitent les dernières puces Intel de 12ème génération (Alder Lake).

Acer Swift 3 OLED – Crédit : Acer

Acer Swift 3 OLED

Comme tous les PC portables de la gamme Swift d’Acer, le Swift 3 OLED (SF314-71) est un ultrabook, léger et compact, à l’instar du Swift 5 que nous avons testé l’année dernière. Réalisé en aluminium, il pèse 1,4 kg et mesure 1,8 cm d’épaisseur. Outre son processeur Intel Core-H de douzième génération (avec une puce graphique Intel Iris Xe) et un clavier rétro éclairé, il se distingue par sa dalle OLED de 14 pouces, au format 16:10 et qui supporte une haute définition (2,8K ou 2880 x 1800 pixels). Le constructeur annonce une luminosité maximale de 500 nits.

Acer Swift 3 OLED – Crédit : Acer

Certifiée EVO, le configuration est censée offrir une autonomie de 10 heures (avec 40 % de capacité retrouvée en seulement 30 minutes de recharge). Sa connectique comprend 4 ports USB, dont deux de type C et compatibles Thunderbolt 4, ainsi qu’une sortie vidéo HDMI (avec le Wi-Fi 6E pour les transferts de données sans fil). Enfin, comme cela va devenir de plus en plus courant en 2022, la Webcam du Swift 3 OLED supporte une définition Full HD et une technologie de réduction du bruit vidéo, afin d’offrir une qualité d’image optimale.

L’Acer Swift 5 OLED sera disponible à partir de 999 €.

Acer Spin 3 et Spin 5

L’écran tactile du prochain Acer Spin 5 (SP514-51N) a une diagonale de 14 pouces et supporte une définition QHD (2560 x 1600 pixels au format 16:10). Comme il peut pivoter sur 360 degrés, la configuration peut être utilisée comme une tablette ou dans des modes intermédiaires, pouvant être particulièrement pratiques pour regarder des vidéos ou surfer sur le Web par exemple.

Acer Spin 5 – Crédit : Acer

Le PC portable intègre – comme le Swift 3 OLED – deux ports USB C compatibles Thunderbolt 4, ainsi qu’une puce Intel Alder Lake (avec processeur graphique Iris Xe intégré). Le tout dans un châssis pesant 1,3 kg et mesurant 1,7 cm d’épaisseur.

L’Acer Spin 5 sera vendu à partir de 1399 €.

L’Acer Spin 3 (SP314-55/N), quant à lui, arbore également un écran de 14 pouces de diagonale, mais avec une dalle Full HD « seulement ». Il dispose d’un emplacement permettant de ranger le stylet qui l’accompagne, afin d’écrire ou de dessiner à l’écran. Le tout est complété par une Webcam 720p, deux ports USB C / Thunderbolt 4 et du Wi-Fi 6.

Il devrait être proposé à partir de 999 €.