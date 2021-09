Adidas & Nike dévoilent leurs baskets à l’effigie des supers-héros Marvel

Grâce à Nike et Adidas, les supers-héros ont désormais des modèles exclusifs de sneakers à leur effigie !

Vous êtes un fan inconditionnel des héros Marvel ? Vous vouez une véritable passion pour Loki, Black Widow et Spider-Man ? Bonne nouvelle : les géants de la basket Nike et Adidas viennent de dévoiler leurs modèles exclusifs, dédiés aux protagonistes des différentes franchises. De retour sur le devant de la scène, nos trois héros s’affichent désormais en vitrine, avec des baskets aussi originales qu’élégantes. Entre le modèle Spiderverse Air Jordan 1 et les Dunks Black Widow, le choix risque bien d’être difficile.

Les héros Marvel ont désormais leurs propres sneakers – Crédit : Nike

En couleur ou en noir et blanc, vous avez désormais la possibilité d’afficher votre passion jusque sur vos pieds. Avec 4 modèles inédits et parfaitement conçus, les deux marques entrent dans la danse du marketing offensif à la Marvel.

Marvel s’offre des baskets à l’effigie de ses stars

Le modèle Spiderverse rend hommage à l’homme araignée dans des teintes rouges et bleues. Le modèle joue sur un jeu de textures innovant, incluant des mots en hommage à la franchise. On peut ainsi lire sur les sangles les noms des comédiens qui ont porté le rôle : Maguire, Garfield et Holland. Un bel hommage donc à ces comédiens qui doivent en partie leur renommée actuelle au personnage. Pour sa part, Loki s’offre un modèle tout en tonalités vertes. Ant-Man bénéficie d’un modèle rouge, voyant mais tout en finesse.

Le modèle dédié à Loki – Crédit : Adidas

Enfin, c’est Black Widow qui reçoit les honneurs de Nike, avec une paire de Dunks à son image. Discret et élégant, ce modèle mise sur le noir avec quelques touches de fantaisie sur ses lacets et l’arrière de la chaussure. Plus que du merchandising dédié, il faut saluer là un vrai coup de génie marketing. Car il y a fort à parier que ces modèles se vendront comme des petits pains !

Pour trouver votre pointure, rendez-vous sur les sites dédiés des marques. Vous y trouverez de nombreux renseignements sur la disponibilité et les possibilités d’envois. Côté prix, comptez une moyenne de 150 à 250 euros selon les modèles. Mais en cas de rupture, ces derniers risquent évidemment de s’envoler rapidement !

Source : Screenrant

