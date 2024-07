GTA 6 en danger ? Cette grève pourrait bouleverser les plans de lancement pour 2025

La SAG-AFTRA annonce un mouvement de grève pour dénoncer l’usage non régulé de l’IA dans la création de jeux vidéo. Plusieurs entreprises sont concernées comme Take-Two, maison mère de Rockstar. Et si GTA 6 était impacté et prenait du retard ?

GTA 6 promet énormément mais attention à la déception. Il faut dire que le jeu est attendu depuis un moment et la première bande-annonce nous a mis l’eau à la bouche. Sauf que mauvaise surprise, sa sortie pourrait être repoussée. Pourquoi ? La grève récemment déclenchée par la Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists (SAG-AFTRA).

Bien que Rockstar et sa maison-mère Take-Two aient annoncé une commercialisation pour fin 2025, ce mouvement social lancé le 26 juillet 2024 pourrait potentiellement impacter cette date.

Est-ce que la sortie de GTA 6 est retardé par la grève ?

La grève, qui vise l’utilisation de l’intelligence artificielle dans les jeux vidéo comme la précédente menée à Hollywood, concerne plusieurs grands studios dont Take-Two, Activision, Disney, Insomniac, Electronic Arts, Epic Games et Warner Bros. Games. Toutefois, il semblerait que seuls les projets démarrés après fin 2023 soient concernés. GTA 6, en développement depuis 2014, pourrait être épargné.

Sur les réseaux sociaux, les fans de la franchise font part de leur inquiétude. Les craintes sont alimentées par le silence de Rockstar depuis la sortie de la première bande-annonce, il y a plus de sept mois. Beaucoup estiment que le jeu ne sera jamais prêt pour l’an prochain, qu’il faudra attendre 2026 au mieux.

Des informations rapportent un budget record de 2 milliards de dollars pour GTA 6 avec une utilisation présumée de l’IA pour générer certains détails non essentiels. Si Take-Two devait se conformer aux exigences de la SAG-AFTRA et employer des artistes pour ces tâches, cela pourrait impacter le prix final du développement.

L’utilisation de l’IA dans le viseur des grévistes

Le débat sur l’utilisation de l’IA dans le développement de jeux vidéo soulève des questions importantes sur l’équilibre entre innovation technologique et préservation des emplois artistiques. Cette grève pourrait marquer un tournant dans l’industrie du jeu vidéo, poussant les studios à repenser leurs méthodes de production. D’autant plus que, récemment, un ex-employé d’Activision a révélé que Call of Duty : Modern Warfare 3 utilise cette technologie, provoquant une énorme polémique.

L’impact de cette grève sur GTA 6 reste à prendre avec des pincettes tant que Rockstar et Take-Two n’ont pas communiqué à ce propos. Mais le jeu reste un gros morceau de ces prochains mois même si le studio craint une vague d’avis négatifs. Les fans attendent la suite depuis plus d’une décennie et il y a de belles promesses comme celles des PNJ encore plus réalistes.