Adobe fusionne avec ChatGPT : trois outils Adobe désormais à portée de chat

Une nouvelle intégration de trois outils d’adobe transforme ChatGPT en véritable espace de création et de gestion documentaire accessible à tous, même à ceux qui n’ont jamais touché un logiciel Adobe.

Photoshop, Adobe Express et Acrobat arrivent dans ChatGPT

OpenAI et Adobe franchissent une nouvelle étape en rapprochant leurs technologies. Trois outils majeurs du géant du design, Photoshop, Adobe Express et Acrobat, sont désormais directement utilisables depuis ChatGPT.

Dorénavant, une simple instruction écrite en langage courant suffit pour modifier une photo : éclaircir une scène, gommer un détail ou flouter un arrière-plan. Selon David Wadhwani, président Digital Media chez Adobe, ce rapprochement entre les deux entreprises réduit les barrières traditionnellement associées à des logiciels professionnels. Il devient ainsi possible de profiter de la puissance créative des outils Adobe avec la facilité d’utilisation d’un chatbot afin de rendre la création visuelle plus ouverte.

Inutile d’installer quoi que ce soit ni de connaître les menus complexes d’une application. Il suffit d’écrire “Photoshop, floute l’arrière-plan de cette photo” dans ChatGPT, qui affiche alors l’outil adéquat et accompagne l’utilisateur étape par étape grâce à sa compréhension du contexte et des intentions.

Les possibilités offertes sont déjà riches

Avec Photoshop intégré, on peut retoucher des zones précises d’une image, ajuster le contraste et l’exposition et encore appliquer des effets stylisés sans compromettre la qualité visuelle. Adobe Express, de son côté, donne accès à des centaines de modèles prêts à l’emploi pour créer des affiches, des vidéos courtes et des visuels animés, entièrement personnalisables depuis l’interface de chat. Quant à Acrobat, il simplifie la manipulation des PDF (extractions de texte, réorganisation de pages, fusion de documents et masquage d’informations sensibles).

Cette collaboration est en phase avec les progrès continus d’Adobe dans le secteur de l’intelligence artificielle. La société avait précédemment introduit Acrobat Studio, qui peut convertir un PDF statique en un espace interactif amélioré grâce à des fonctionnalités intelligentes. Au cours de l’événement Adobe MAX, des assistants génératifs ont aussi été présentés pour Photoshop et Adobe Express, facilitant la création d’éléments visuels avec des prompts simples.

Ces intégrations sont proposées gratuitement à tous les utilisateurs de ChatGPT. Le déploiement est effectif dès maintenant sur les versions web, desktop et iOS. Adobe Express fonctionne déjà sur Android, et Photoshop et Acrobat y arriveront plus tard. Les projets commencés dans ChatGPT peuvent d’ailleurs être transférés vers les applications complètes, permettant aux utilisateurs novices comme aux professionnels de passer sans rupture d’un environnement simplifié à un écosystème créatif plus avancé.