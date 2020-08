Amazon Halo : un bracelet connecté et un service par abonnement dédiés au bien-être et à la santé

Crédit : Amazon

Le géant américain n’arrête jamais sa diversification. Après les tablettes Fire, les liseuses Kindle, les Fire TV Stick, la famille Echo comprenant une ribambelle de produits, le prochain à compléter la liste s’appelle Halo. Il s’agit d’un bracelet connecté équipé de plusieurs capteurs tels qu’un accéléromètre, un cardiofréquencemètre et un thermomètre. Il accueille également deux micros pour, entre autres, communiquer avec l’assistante digitale d’Amazon, Alexa. Le bracelet ne peut pas être utilisé seul puisqu’il ne possède pas d’écran. Il est en effet nécessaire de le connecter à l’application du même nom qui lui est dédiée.

Amazon Halo surveille, entre autres, l’indice de masse grasse et le ton de la voix

Dans un communiqué de presse, Amazon a expliqué que le bracelet Halo surveille l’activité, le sommeil, l’indice de masse grasse (IMG) et le bien-être social et émotionnel de ses utilisateurs. Ce dernier paramètre est mesuré en fonction de la manière avec laquelle l’utilisateur communique tout au long de la journée, et plus particulièrement son ton de voix. Quant à lui, l’indice de masse grasse est mesuré grâce à « de nouvelles innovations en vision par ordinateur et en machine learning (apprentissage automatique). Selon Amazon, ce dernier est « près de deux fois plus précis que les populaires balances intelligentes domestiques ».

Contrairement à la majorité des bracelets de fitness disponibles actuellement sur le marché, l’objectif de Halo n’est pas de mesurer les performances sportives. Il sert à améliorer le mode de vie en proposant par exemple quelques défis au quotidien. Amazon a bien insisté sur l’objectif de son service qui est d’offrir « une approche plus complète pour améliorer votre santé et votre bien-être ». Le bracelet Halo n’est pas sans rappeler la montre connectée Fitbit Sense qui vient d’être présentée et dont la nouveauté principale est la gestion du stress.

Amazon Halo est un service par abonnement qui coûte 3,99 $ par mois. Le bracelet connecté est vendu pour 99,99 $. Les invités au programme d’accès anticipé pourront acheter le bracelet Halo pour 64,99 $ tout en profitant de six mois d’accès gratuit au service. Le service Halo n’est, hélas, pas compris dans l’abonnement Amazon Prime comme l’est par exemple Prime Gaming, le service premium de Twitch.

Source : Ubergizmo