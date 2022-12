Amazon Luna : plus besoin d’abonnement pour jouer aux jeux Ubisoft déjà achetés

Le service de cloud gaming Amazon Luna permet désormais de jouer à des jeux Ubisoft comme Assassin’s Creed Valhalla et Far Cry 6 sans abonnement payant. Il faut évidemment avoir déjà acheté ces jeux sur PC.

C’est une très bonne nouvelle pour les joueurs qui possèdent des jeux Ubisoft sur PC. Ils ont déjà acheté Assassin’s Creed Valhalla ou Far Cry 6 sur Ubisoft Connect, mais leur configuration n’est pas assez puissante pour les faire tourner dans de bonnes conditions ? Dans ce cas, ils peuvent se tourner vers le cloud gaming sans frais supplémentaires. Désormais, le service de cloud gaming Amazon Luna permet de lancer des jeux Ubisoft dont les joueurs sont déjà propriétaires. Aucun abonnement payant à Luna n’est requis pour en profiter.

Les jeux Ubisoft sont disponibles sur Amazon Luna © Amazon

Concrètement, cela signifie qu’il est possible de jouer gratuitement sur le cloud à ses jeux PC Ubisoft avec Amazon Luna. C’est aussi pratique pour les joueurs en déplacement qui n’ont pas leur PC gaming avec eux. Amazon Luna n’est pas l’offre de cloud gaming la plus populaire comme GeForce Now ou Xbox Cloud Gaming, mais cette fonctionnalité pourrait bien attirer de nouveaux joueurs.

Les jeux achetés sur Ubisoft Connect peuvent être synchronisés à Luna pour y jouer sans abonnement

Amazon Luna fonctionne de manière un peu différente par rapport à ses concurrents. Son abonnement de base à 5,99 $/mois donne accès à une bibliothèque d’une centaine de jeux. Les joueurs peuvent ensuite souscrire à des abonnements complémentaires qui proposent encore plus de jeux. Par exemple, le premier partenaire d’Amazon Luna est Ubisoft. L’abonnement complémentaire Ubisoft+ à 17,99 $/mois permet de profiter de tous les titres d’Ubisoft, y compris les dernières sorties.

Avec cette nouvelle fonctionnalité, plus besoin de payer Luna et Ubisoft+ pour jouer à Assassin’s Creed Valhalla ou encore Far Cry 6. Les joueurs peuvent lier leur compte Amazon et Ubisoft. Les jeux achetés sur Ubisoft Connect sont ensuite automatiquement synchronisés à Luna. Néanmoins, Amazon a confirmé que les joueurs doivent être abonnés à Prime pour lancer leurs jeux Ubisoft sur Luna sans frais supplémentaires. C’est la seule condition requise.

On rappelle d’ailleurs qu’Amazon Luna n’est pas encore disponible en France. L’offre de cloud gaming est uniquement accessible aux États-Unis pour le moment. Nous attendons de connaître la date de sortie de Luna dans l’Hexagone.

Source : 9to5Google