Amazon ouvre son 1er salon de coiffure, réalité augmentée et shopping au programme

Amazon lance pour la première fois un salon de coiffure à Londres. Avec Amazon Salon qui ouvrira ses portes dans les semaines à venir, les clients pourront profiter d’une expérience hors du commun avec de la réalité augmentée et du shopping au programme.

Amazon continue de se diversifier. Après les jeux vidéo avec Twitch Prime qui a récemment été renommé en Prime Gaming, le géant de l’e-commerce se lance dans les salons de coiffure. Il vient d’annoncer Amazon Salon qui ouvrira ses portes dans les semaines à venir à Londres. Selon le communiqué officiel, « le nouveau salon de coiffure d’Amazon sera un lieu où les clients pourront découvrir certains des technologies, produits et services de pointe en matière de soins capillaires et de coiffage ».

La réalité augmentée dans Amazon Salon – Crédit : Amazon

En effet, Amazon ne laisse aucun détail de côté. Des professionnels de la coiffure accompagneront le lancement d’Amazon Salon. Il y aura notamment Elena Lavagni qui est la propriétaire du salon Neville Hair & Beauty à Londres. Elle a déclaré que : « je suis ravie de faire partie de ce projet – le salon combine des services de coiffure classiques avec la technologie pour offrir une expérience totalement unique aux clients ».

Les clients d’Amazon Salon pourront tester de nouvelles coupes et couleurs de cheveux grâce à la réalité augmentée

Bien entendu, Amazon Salon ne se contentera pas de proposer des coiffures professionnelles. La réalité augmentée et le shopping font partie intégrante de l’expérience. Le salon sera équipé d’une tablette Fire pour chaque fauteuil. Ainsi, les clients pourront essayer de nouvelles couleurs de cheveux et de nouvelles coupes grâce à la réalité augmentée. Après avoir choisi le style qui leur plaît sur la tablette, il leur suffira de demander au coiffeur de le réaliser. Eh oui, Amazon Salon est directement sorti d’un film de science-fiction.

Amazon a aussi tout prévu pour le shopping avec l’implémentation de la technologie « point-and-learn ». Les clients pourront ainsi pointer un produit du salon de coiffure qui les intéresse. Un écran affiche alors les informations de ce produit ainsi que sa composition et des vidéos de la marque. S’ils souhaitent commander un produit en particulier, il leur suffira de scanner le code QR du produit avec leur smartphone. La page Amazon du produit s’ouvrira alors sur le smartphone avec la possibilité de le commander immédiatement.

Enfin, Amazon Salon ne sera ouvert qu’aux employés d’Amazon dans un premier temps avant d’ouvrir les réservations au grand public. De plus, Amazon a confirmé que « ce sera un lieu expérientiel où nous présenterons de nouveaux produits et technologies, et il n’est actuellement pas prévu d’ouvrir d’autres emplacements Amazon Salon ». D’ailleurs, Amazon a récemment annoncé avoir dépassé les 200 millions d’abonnés à Amazon Prime. Il profite effectivement de la pandémie de Covid-19 qui fait gonfler les ventes en ligne. Si vous êtes aussi abonné, vous pourrez profiter des grosses promotions de l’Amazon Prime Day 2021 qui est attendu pour le mois de juin.

Source : Siècle Digital