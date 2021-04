Amazon Prime dépasse les 200 millions de membres grâce à la pandémie de COVID-19

Dans nouvelle lettre aux actionnaires, le PDG d’Amazon, Jeff Bezos, a révélé que le service Prime du géant de la Tech compte désormais plus de 200 millions d’abonnés. C’est une augmentation de 50 millions par rapport au début de l’année 2020.

Prime Video étant inclus dans les abonnements Prime, cela signifie également que, même si tous les membres n’utilisent pas la fonction incluse, le service de streaming compte également plus de 200 millions d’abonnés

Livraison colis Amazon – Crédit : Super Straho / Unsplash

Amazon Prime a vu son nombre d’abonnés augmenter de 50 millions en un peu plus d’un an. En effet, Amazon avait déclaré posséder 150 millions d’abonnés en janvier 2020. Le temps qu’il a fallu à Prime pour passer de 150 à 200 millions d’abonnés a été divisé par deux par rapport au saut de 100 à 150 millions de membres. Cette hausse très rapide du nombre d’abonnés est une conséquence directe de la pandémie de COVID-19, dont le géant américain a pu profiter.

En effet, à cause des restrictions sanitaires à l’échelle mondiale et à la fermeture des commerces de proximité, de nombreux acheteurs se sont tournés vers les sites d’e-commerce comme Amazon. Pour faire face à l’augmentation significative des commandes, Amazon avait même recruté 100 000 employés pour assurer les livraisons durant la pandémie.

Comme la France et d’autres pays sont à nouveau dans une période de confinement, on imagine que le nombre de membres Prime va encore augmenter dans les mois qui viennent. De plus, Amazon Prime Video devrait également bientôt voir son nombre d’abonnés augmenter lors des promotions du Prime Day 2021, qui aura lieu cette année au mois de juin.

Amazon Prime Video voit également son nombre d’abonnés exploser

Le service de vidéo à la demande Amazon Prime Video est inclus dans l’abonnement Prime, ce qui en fait l’un des services de streaming les plus répandus dans le monde. Cependant, tous les membres de Prime n’utilisent pas le service de vidéo à la demande.

En comparaison, son concurrent principal, Netflix, comptait lui plus de 204 millions d’abonnés à la fin de l’année 2020. On imagine qu’Amazon arrivera à passer devant Netflix au moment de la sortie de la série événement Le Seigneur des Anneaux. Avec un coût total d’environ un demi-milliard de dollars pour la première saison, la série est déjà très attendue par les fans.

Source : Yahoo