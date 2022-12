Avatar 2 dépasse 850 millions de dollars au box-office mondial en seulement 10 jours

Sorti plus d’une décennie après le premier film en 2009, Avatar : La Voie de l’eau rencontre lui aussi un succès planétaire. Les premiers chiffres sont tombés. Comme on s’y attendait, Avatar 2 a explosé le box-office mondial. Il a dépassé 850 millions de dollars de recettes en seulement 10 jours après son arrivée dans les salles obscures. Les aventures de Jake Sully et sa famille Na’vi sur la planète Pandora qui se défendent contre l’invasion de leur planète ravissent les fans du monde entier.

Avatar 2 © 20th Century Studios

Les appels au boycott qui se multiplient aux États-Unis avec certaines communautés qui jugent le film comme étant « horrible et raciste » n’ont pas empêché Avatar 2 de remplir des salles de cinéma entières. D’ailleurs, James Cameron prépare déjà Avatar 3 et 4 dont certaines scènes ont été filmées. On sait aussi que le premier montage d’Avatar 3 est trois fois plus long qu’Avatar 2.

Le patron d’IMAX se félicite du succès d’Avatar 2 au cinéma

Rich Gelfond qui est le PDG d’IMAX a lui-même commenté le succès d’Avatar : La Voie de l’eau au cinéma. « Avatar 2 montre la forte endurance que nous attendions au box-office mondial, en particulier avec ses performances phénoménales à l’échelle internationale où plusieurs marchés clés ont augmenté leurs recettes au cours du week-end d’ouverture », a-t-il déclaré.

De nombreuses critiques ont qualifié Avatar 2 comme étant un chef-d’œuvre visuel époustouflant. C’est la raison pour laquelle nous vous conseillons de voir le film en 3D et ainsi mieux plonger dans l’ambiance de Pandora. Comme Rich Gelfond l’a précisé, « nos écrans [IMAX] restent la destination de choix pour découvrir ce film unique en son genre ».

Actuellement, Avatar : La Voie de l’eau est le cinquième film le plus rentable de l’année. Il est sorti depuis seulement 10 jours, donc il a encore de fortes chances de grimper dans le classement. Quoi qu’il en soit, James Cameron attend encore probablement de voir la suite des performances d’Avatar 2. La pression autour du film était très forte puisqu’il devait être à la hauteur du premier en termes d’émerveillement. Comme James Cameron l’a lui-même révélé, « je pense qu’il y avait beaucoup de pression à propos de la longueur ». En effet, Avatar : La Voie de l’eau dure 3h 12 min.

Source : ComicBook