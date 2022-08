Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de septembre ont fuité

Prime Gaming – Crédit : Amazon

De nombreux services sont inclus dans Amazon Prime ! Et parmi eux, on retrouve notamment Prime Gaming. Ce dernier permet aux joueurs abonnés de récupérer chaque mois du contenu exclusif en jeu (butins), un abonnement gratuit à une chaîne Twitch et une sélection de jeux offerts qu’il est possible de télécharger et de garder ensuite éternellement ! Bon à savoir n’est-ce pas ?

Toujours à l’affût sur les titres offerts dans le cadre du PlayStation Plus, billbil-kun a également des sources solides du côté d’Amazon. Le célèbre leaker de Dealabs vient de révéler en avant première la liste complète des jeux gratuits de septembre pour les membres Prime. S’il faudra évidemment attendre d’avoir la confirmation officielle, on peut largement se fier à billbil-kun dont les leaks s’avèrent toujours corrects.

Amazon Prime Gaming : les jeux à récupérer gratuitement en septembre

On retrouve notamment dans la cuvée de septembre une valeur sûre d’Ubisoft : Assassin’s Creed Origins qui plonge le joueur dans l’Égypte de Ptolémée XII. Toujours au rayon aventure, les fans du Seigneur des Anneaux seront servis avec La Terre du Milieu : L’Ombre du Mordor qui les basculeront dans des contrées hostiles hantées par Sauron et ses sbires démoniaques.

Par ailleurs, les mordus du ballon rond pourront faire l’étalage de leur science tactique et de leurs qualités de gestionnaire dans Football Manager 2022. Voici la liste complète des huit jeux offerts de septembre :

Assassin’s Creed Origins

Football Manager 2022

La Terre du Milieu : L’Ombre du Mordor

The Dig

Defend the Rook

We. The Revolution

Castle on the Coast

Word of the Law: Le Masque de mort Édition Collector

Cette liste élargie devrait contenter les abonnés qui avaient été irrités par l’augmentation à venir des tarifs d’Amazon Prime (69,90 €/an ou 6,99€/mois à partir du 15 septembre). Pour rappel, voici les jeux qu’il est possible de récupérer jusqu’à fin août :

StarCraft: Remastered

Zak McKracken and the Alien Mindbenders

Beasts of Maravilla Island

Recompile

ScourgeBringer

Family Mysteries: Promesses empoisonnées

Pour rappel,