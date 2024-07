Prime Gaming : 3 nouveaux jeux offerts mais attention, ils ne resteront pas longtemps

Amazon remet le couvert en cette fin de mois de juillet : les membres de Prime (et donc de Prime Gaming) peuvent récupérer « gratuitement » trois nouveaux jeux, et ce, dès maintenant. On retrouve un action-RPG, un petit jeu indépendant, et un jeu de gestion très minimaliste.

Prime Gaming : les jeux offerts en juillet 2024

Après Suicide Squad : Kills the Justice League, Chivalry 2, et Rise of the Tomb Raider pour les Prime Days, Prime Gaming achève le mois de juillet avec une sélection de jeux gratuits à ne pas manquer, couronnant ainsi un mois déjà bien garni en offres. Le service revient avec trois nouvelles pépites qui méritent toute votre attention, disponibles dès maintenant.

Trois nouveaux jeux offerts chez Prime Gaming en cette fin du mois de juillet

Pour commencer, nous avons Cat Quest 2, disponible via un code GOG. Cette suite du succès de 2017, développée par The Gentlebros en 2019, vous plonge à nouveau dans le royaume enchâssé de Felingard.

Cat Quest 2 se distingue par son style Action-RPG encore plus élaboré, offrant une palette enrichie de sorts, d’armes, et de personnages. Il introduit aussi un système de coopération locale et un mécanisme inédit d’échange de personnages, augmentant ainsi la richesse de l’expérience.

Le deuxième jeu de cette sélection est Midnight Fight Express, une œuvre indépendante créée par Jacob Dzwinel et lancée en 2022. Également accessible via un code GOG, ce jeu vous plonge dans des combats effrénés et intenses. Dans l’ensemble, Midnight Fight Express brille par ses affrontements violents et son utilisation astucieuse du décor pour les combats.

Pour clore cette série de jeux gratuits, nous avons Masterplan Tycoon, développé par Bureau Bravin et sorti en 2023. Ce jeu de gestion minimaliste vous met au défi de gérer diverses ressources et de créer des chaînes de production optimisées. Avec ses cartes procédurales semées d’embûches, Masterplan Tycoon exige créativité et compétences logistiques, et est disponible via un code Amazon Games App.

Ces trois jeux viennent donc enrichir une sélection déjà impressionnante pour juillet. Si leur renommée peut ne pas rivaliser avec celle de Hitman Absolution, KOTOR 2 et Baldur’s Gate Enhanced Edition, le, leur qualité est indéniable dans leurs genres respectifs. Assurez-vous de les télécharger avant la fin du mois, car ils céderont bientôt la place à la prochaine fournée de jeux gratuits prévue pour août.

N’oubliez pas que Prime Gaming est un avantage inclus dans l’abonnement Amazon Prime, disponible à 69,90 € par an.