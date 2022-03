Amazon Prime Video : 10 fonctionnalités cachées pour utiliser le service comme un pro

Amazon Prime Video – Crédit : Unsplash

Le service d’Amazon s’est fait une place de choix dans le paysage de la SVOD, restant toutefois encore loin derrière le géant au N rouge. Chaque mois, nous vous rapportons d’ailleurs les nouveautés notables ajoutées à Prime Video, des films aux documentaires en passant par les séries. Dans cet article, nous vous révélerons quelques astuces pour vous aider à utiliser la plateforme comme un chef. Et pour cause, celle-ci embarque quelques fonctionnalités bien pratiques qui passent souvent sous les radars.

Personnaliser les sous-titres

Ouvrez Prime Video dans un navigateur puis cliquez sur votre avatar en haut à droit rubrique Compte et paramètres.

Crédits : Tom’s Guide / Prime Video

Cliquez sur l’onglet Sous-titres puis sur Modifier .

puis sur . Vous pourrez alors choisir la couleur, la taille, la police mais aussi l’opacité. L’arrière plan et la fenêtre sont également éditables.

Crédits : Tom’s Guide / Prime Video

Connaître le casting sur le bout des doigts

Lorsque vous mettez un contenu en pause sur Prime Video, la fonction X-Ray vous permet de connaître l’identité des acteurs qui apparaissent dans la scène en cours de diffusion mais aussi l’ensemble des comédiens crédités au générique. Une assistance bienvenue pour tous les utilisateurs qui se demandent frénétiquement : « mais où ai-je déjà vu cet acteur ? »

Très pratique, cette fonctionnalité vous permet également d’accéder rapidement à une scène en particulier. Pour l’utiliser, il suffit de cliquer sur X-Ray en haut à gauche du lecteur (ou en bas à gauche si vous êtes sur la TV).

Crédits : Tom’s Guide / Prime Video

Télécharger ses films et séries pour les visionner sans connexion

Vous vous apprêtez à prendre les transports où le WiFi et les données mobiles sont aux abonnés absents ? Vous prévoyez de faire une escapade dans un petit coin de verdure dénué de toute couverture réseau ? Il est tout à fait possible de télécharger les films et les séries de votre choix en amont afin de pouvoir les visionner en mode hors ligne plus tard.

Pour ce faire, il suffit de passer par l’application iOS ou Android.

Sélectionnez le contenu visé puis cliquez sur le symbole téléchargement.

Rendez-vous ensuite dans la section Mon espace en bas à droite. Vous y retrouverez tous vos contenus téléchargés.

Crédits : Tom’s Guide / Prime Video

Afficher uniquement les contenus en libre accès

Vous avez trouvé un film ou une série que vous souhaitez ardemment regarder. Sauf qu’en le sélectionnant, vous constatez qu’il faudra passer à la caisse pour le visionner. Une mésaventure courante. Sur la plateforme d’Amazon, les contenus inclus dans l’offre côtoient les contenus à louer ou à acheter. Sachez que les premiers cités sont affublés du logo Prime Video. Mais il existe un moyen infaillible pour éviter les déconvenues : afficher uniquement les contenus inclus dans votre abonnement.

Sur la TV : accédez à l’onglet Catégories et sélectionnez la rubrique Amazon Original .

et sélectionnez la rubrique . Sur l’application mobile : touchez la loupe dans le menu du bas et cliquez sur Amazon Original.

Sur un navigateur : cliquez sur Catégories > Inclus avec Amazon Prime.

Crédits : Tom’s Guide / Prime Video

En finir avec la lecture automatique et les bandes-annonces

La lecture automatique agace nombre d’abonnés qui ne souhaitent pas forcément faire un marathon de visionnage. Il est heureusement possible de la désactiver tout comme les bandes-annonces qui surgissent sans crier gare.

Sur un navigateur : cliquez sur votre avatar en haut à droite puis sur Comptes et paramètres.

Dans la section Lecteur , cochez la case Désactivé.

, cochez la case Un peu plus bas, cochez la case Désactivé pour arrêter de lancer automatiquement les bandes-annonces.

Crédits : Tom’s Guide / Prime Video

Sur l’application mobile : rendez-vous dans la section Mon Espace dans le menu en bas à droite.

dans le menu en bas à droite. Touchez l’engrenage puis décochez la case Auto Play. La lecture de l’épisode suivant ne se lancera plus automatiquement.

Crédits : Tom’s Guide / Prime Video

Afficher les notes des contenus

Internet Movie Database aka IMDb est la propriété d’Amazon si bien que ses notes apparaissent déjà à côté des contenus Prime Video. Mais grâce à cette extension Chrome, vous avez la possibilité d’afficher aussi les évaluations de Rotten Tomatoes. Après l’avoir ajoutée à votre navigateur, passez votre souris sur le contenu visé et la note apparaîtra (audience score). Vous pouvez même cliquer dessus pour avoir accès directement à la page RT dédiée au film. Pratique.

Crédits : Tom’s Guide / Prime Video

Se débarrasser des spoilers

Les films et les séries de Prime Video sont invariablement accompagnés d’un petit résumé. Mais certains abonnés font tout pour éviter de le lire, préférant démarrer le visionnage sans être pollué par des idées préconçues. Le résumé d’un épisode non-visionné peut d’ailleurs être synonyme de spoiler. Pour éviter cela, on vous conseille de télécharger cette extension Chrome très pratique. Une fois chose faite, cliquez dessus et cochez la case Hide Spoilers.

Crédits : Tom’s Guide / Prime Video

Créer une liste de favoris pour piocher dedans

Vous avez repéré un contenu intéressant. Mais vous ne savez pas comment le mettre de côté pour le regarder plus tard. Il suffit de cliquer sur l’icône + ! Et pour accéder à votre liste, dirigez-vous vers la section Mon espace > Liste de favoris.

Crédits : Tom’s Guide / Prime Video

Utiliser des raccourcis clavier

Si vous utilisez la version navigateur de Prime Video, n’hésitez pas à utiliser les touches de votre clavier pour gérer plus facilement le lecteur.

F : basculer en plein écran ou le quitter

basculer en plein écran ou le quitter Flèches haut et bas : gérer le volume

gérer le volume Flèches gauche et droite : avancer ou rembobiner de 10 secondes

: avancer ou rembobiner de 10 secondes Espace : pause ou lecture

pause ou lecture M : muter ou activer le son

muter ou activer le son C : retirer ou changer la langue des sous-titres

retirer ou changer la langue des sous-titres Échap : sortir du lecteur ou du plein écran

Faire le ménage dans son historique

Pour finir, sachez que vous pouvez supprimer votre historique de visionnage. Un bon moyen d’éviter d’avoir des recommandations farfelues ou que vos proches tombent sur un contenu que vous avez honte d’avoir vu.

Sur un navigateur : Cliquez sur votre avatar > Compte et paramètres .

. Faites ensuite le tri dans la section Historique de lecture en cliquant sur Supprimer le film de l’historique de lecture.

Crédits : Tom’s Guide / Prime Video

C’est tout pour ce dossier ! Pour mémoire, Amazon Prime Video est inclus dans l’abonnement Amazon Prime qui vous rend notamment prioritaire sur les livraisons. Pour bénéficier de ces avantages et des contenus en streaming, vous pouvez payer 5,99 euros par mois ou 49 euros par an avec 30 jours d’essai gratuits.